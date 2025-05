El posteo de Dakota Goth contra L-Gante: "Ni se te ocurra acercarte"

En sus historias de Instagram, con fondo negro y letras blancas, escribió: “Elián, tenés una perimetral de 600 metros y tengo un botón antipánico. Te lo recuerdo por si se te olvida. Ninguna persona en el mundo me da tanto asco como vos. Ni se te ocurra acercarte a mí”.

La publicación hace referencia a la restricción perimetral vigente que la Justicia dictó a favor de Dakota Goth en el marco de una causa por presuntos episodios de violencia de género.

Polémica relación

La relación comenzó en enero de este año, cuando ambos compartieron un viaje a Mar del Plata. Poco después, la modelo publicó un extenso descargo en Instagram donde relató una experiencia traumática ocurrida durante una fiesta con amigos del cantante.

“Tuve miedo de que le agarrara una sobredosis, no estoy exagerando”, escribió sobre el contexto de un supuesto consumo de sustancias.

En aquella oportunidad, Dakota dijo haber quedado incómoda y expuesta en una casa llena de personas que no conocía. “Estaba rodeada de hombres, me sentí acosada. Me miraban de una manera... Pensaba: ‘están todos relocos, a mí me llegan a agarrar dos de estos y me hacen lo que quieren. Él está tan en una que no se va a dar ni cuenta‘”, publicó entonces.

“Lloré mucho, porque no conocía a nadie y no me sentí acompañada”, agregó sobre lo vivido en aquel momento. La situación se agravó cuando, semanas después, la joven formalizó su denuncia en sede judicial.

Según el periodista Sergio Farela, quien dio detalles del expediente en Mediodía Noticias (El Trece), Dakota declaró que fue forzada a tener contacto físico contra su voluntad. “Ella dijo: ‘me obligó a tocar sus partes íntimas’. También contó que la llevó a una fiesta con 20 amigos donde estaban todos drogados, incluido él, y empezaron a mirarla con cierta agresión sexual”, relató el periodista.

“Él me utilizó mediáticamente para tapar el bache que había dejado con Wanda (Nara) después de su ruptura sentimental”, habría manifestado en su declaración. En la causa intervino la Oficina de Violencia Doméstica, que elevó el caso a la justicia de Mar del Plata y también a la de Lomas de Zamora, ya que los hechos relatados ocurrieron en ambas jurisdicciones.