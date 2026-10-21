Kicillof señaló que “hoy el mundo está discutiendo dónde, cómo, para qué y para quién se genera energía, y esto lleva a grandes cataclismos, por eso hay que recordar que la Constitución nacional dice que los recursos naturales de nuestro país son del pueblo argentino. En ese sentido quiero destacar lo que está sucediendo hoy acá en Fiorito, Lomas de Zamora, como un ejemplo para la Provincia y para el país de cómo bajar las grandes discusiones a aplicaciones concretas, en lugares concretos, en espacios donde se vive, donde se trabaja y donde se estudia”. En la jornada participaron estudiantes, directivos y docentes de las cinco escuelas técnicas beneficiadas por el programa en Lomas de Zamora.