Provincia anunció cambios en el Secundario para el Ciclo Lectivo 2025: todos los detalles

De acuerdo con las nuevas medidas, solo se recursarán las materias desaprobadas. Los cambios incluyen un nuevo régimen académico y la elaboración de nuevos diseños curriculares. Entre los puntos centrales de la reforma, se establece que la acreditación de conocimientos será “por materia”, con calificaciones cuatrimestrales, en un formato más parecido al del nivel universitario.

De esta forma, ya no habrá repitencia de un año en su conjunto y los alumnos no tendrán que volver a cursar las materias aprobadas. Mientras que la calificación mínima para aprobar será 7 puntos. Según el nuevo régimen académico, las materias desaprobadas “se enseñan y estudian más porque se intensifican o recursan hasta que los estudiantes adquieran los conocimientos”. Al presentar la iniciativa, explicaron que esta nueva forma de acreditación busca “valorar el esfuerzo y lograr más aprendizajes”.

Antes de tener que recursar, los estudiantes pasarán por un “período de intensificación”. Serán cuatro períodos: 15 días al inicio y final de cada cuatrimestre, diciembre y febrero. Podrán “intensificar” hasta cuatro materias desaprobadas; si tienen cinco o más materias desaprobadas, deberán definir cuál/es van a intensificar y cuáles van a recursar. Entre otras novedades, se prevé conformar un “Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas (EDTE)”, que orientará a los estudiantes con estas decisiones.

La iniciativa, que fue llamada “Es más secundaria”, recoge “las propuestas planteadas por docentes, estudiantes, directoras y directores de escuelas” y recupera “buenas experiencias ya implementadas”, informó el gobierno provincial.

Embed

Además, habrá un acompañamiento especial para los estudiantes de primer año en su “construcción del oficio de estudiantes”. Y se prevé diseñar propuestas formativas específicas para los estudiantes del último año (sexto), orientadas a la articulación con el nivel superior y la “construcción de vocaciones”, según el documento de presentación elaborado por la Dirección Provincial de Educación Secundaria.

Mientras que también se implementará la denominada “libreta digital” para todos los estudiantes.

Sileoni aseguró que la reforma se acompañará con más inversión del Estado provincial en cargos y módulos docentes para el acompañamiento en el aprendizaje. Buscarán que los directores y vicedirectores titularicen sus cargos por concurso, y que los docentes puedan concentrar horas de clase en una misma escuela, para reducir el problema de los “profesores taxi” y fortalecer la pertenencia institucional.

"Cero pesos se les debe", la respuesta del Gobierno tras el reclamo de la Provincia

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco de los reclamos de los funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, y desestimó la "asfixia" que denunciaron desde el territorio bonaerense.

"Con respecto a lo que expresaron funcionarios de la provincia de Buenos Aires, dentro de la lógica de decir absolutamente cualquier cosa, vale la aclaración: con la provincia de Buenos Aires no hay deuda en cuanto a los flujos normales y habituales, cero pesos se les debe", planteó el funcionario nacional.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero aclaró: "La coparticipación es de transferencia automática, así que no veo por qué debe haber deuda, es imposible que exista deuda en esos términos". "Entiendo que a lo que se refiere es a deuda en obras no terminadas y somos gustosos a que si ellos consideran que hay que terminarlas, que las terminen. Entendemos que las provincias tienen que hacerse responsables de determinadas cuestiones, algo que hasta ahora no ocurría", amplió.

Sus aclaraciones refieren al planteo del ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, quien aseguró que la administración de Javier Milei sigue un "plan deliberado y sistemático de asfixia financiera y económica contra el pueblo bonaerense".