Provincia le reclamó a la Nación que termine con el ataque a la cultura

Durante la presentación, la funcionaria bonaerense cuestionó la represión en la puerta del cine Gaumont durante las protestas del jueves que realizaron trabajadores de la cultura para reclamar contra los despidos y el ataque al Incaa y la posible venta del cine. “No puede ser que se reprima la protesta social y menos cuando se está hablando de estudiantes de cine, de trabajadores de cine, de artistas que quieren discutir una política para el cine nacional”, expresó Saintout.

En ese marco, la ministra remarcó que el gobierno nacional “tiene como gran proyecto la brutal transferencia de recursos y capitales desde los sectores populares y los sectores medios, hacia los sectores concentrados” y agregó que “entre estos capitales también está la cultura en todas sus dimensiones”. “No solamente lo repudiamos, pedimos que se detenga”, afirmó.

Asimismo denunció “el achicamiento o la desaparición o desfinanciamiento de organismos clave de la cultura que tienen muchísimos años y que han aportado muchísimo a la producción cultural”.

Embed La cultura sin respuesta



Participamos de la Asamblea del Consejo Federal de Cultura, en donde planteamos que, con urgencia, el Gobierno nacional desista con su idea de desfinanciar la cultura nacional y sus instituciones de fomento. pic.twitter.com/41eochv09V — Florencia Saintout (@fsaintout) March 15, 2024

La cultura es fundamental

“La cultura es fundamental a la hora de pensar la soberanía, la identidad y los recursos de un país. Es fundamental para la vida humana. Necesitamos rutas, necesitamos educación, necesitamos comer las cuatro comidas y también necesitamos poetas, necesitamos música. Las personas hacemos y producimos la cultura”, aseguró Saintout.

También recordó parte del discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof en la apertura de sesiones: “nosotros no venimos para la foto o simplemente a sentarnos. Venimos a trabajar y estamos a disposición siempre para trabajar para las y los bonaerenses”; y destacó que la provincia de Buenos Aires aporta el 40% a la coparticipación nacional, “y eso está muy bien porque no creemos en una provincia aislada, creemos que vivimos en una nación y creemos en el sentido solidario de la coparticipación. Pero no podemos aceptar que nos quiten los recursos que habían sido asignados por necesidades reales y concretas de los y las ciudadanas de la Provincia”.

Sobre el cierre Saintout aseguró que como decía el expresidente Néstor Kirchner: “un proyecto de Nación es tan grande como su proyecto cultural”. “Ojalá podamos seguir sosteniendo esto los años que vienen”, definió.