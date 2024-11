Quilmes, a cara o cruz ante Defensores de Belgrano

Rondina dispuso un ensayo previo al definitivo con: Esteban Glellel; Damián Adín, Santiago Moya, Federico Tévez y Ayrton Sánchez; Enrique, Iván Ramírez y Leandro Allende; Ramiro Luna; Lautaro Parisi y Emanuel Herrera. Luego ingresó Santiago Puzzo por Enrique.

En la pulseada por reemplazar al lesionado Kalinski, quien todavía se recupera de un desgarro, Enrique parece estar unos pasos más adelante de Puzzo y por el momento es quien se perfila en el mediocampo.

En los alternativos, formaron: Maximiliano Gagliardo; Federico Pérez, Lucas Romeo, Matías Ferreira y Julián Gurzi; Santiago Puzzo, Ramiro Martínez, Joaquín Postigo y Tomás González; Juan Ignacio Capano y Lucas Alfonso.

Respecto del partido ante el Dragón, Rondina habló con Cielo Sports (FM Cielo La Plata) y precisó que el Cervecero "llega bien al encuentro" y agregó: "Salvo Enzo Kalinski, veremos si lo arriesgamos o no pero el equipo no tiene excusas para entregarse al ciento por ciento. Sabemos que es un partido definitivo. No tenemos que jugarlo antes de tiempo".

El Huevo hizo su análisis del recorrido de los equipos del Reducido y evaluó: "Excepto San Martín de Tucumán, estamos todos parejos. Serán llaves muy apretadas".