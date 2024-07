Quilmes, con dos cambios ante San Martín respecto al once que goleó a Chacarita

El Decano prepara el choque contra el Santo, en plan de recuperarse en la sumatoria en la Zona A de la Primera Nacional y no perder el tren de la escalada al sector de vanguardia.

De momento, habría sólo dos modificaciones en el once titular, con los ingresos de Ferreira y Ramírez por Moya y Postigo, en cada caso.

La buena noticia para el DT Rondina es que el arquero Esteban Glellel está en condiciones y respondió de gran manera a los trabajos, tras superar molestias físicas.

Otro protagonista que depende de su mejoría es Tomás González, el cual sufrió un esguince en el tobillo derecho y arrastra otra molestia del duelo anterior, por lo tanto será esperado hasta último momento. Igualmente ayer participó unos minutos en el ensayo formal y fue reemplazado por Santiago Puzzo.

"Me había lesionado en una jugada tras un lateral de Damián Adin y el rival me pisa el tendón de Aquiles, me dolía muchísimo, pero por suerte no pasó nada, estoy mejor. Quiero jugar y ascender con Quilmes, estar cada vez mejor por el equipo, me siento ilusionado", deslizó González en FM SUR.

Con este panorama, primariamente el Cervecero alistó a: Glellel; Adín, Federico Tévez, Ferreira y Leandro Allende; Marcos Enrique, Ramírez y Ramiro Luna; Lautaro Parisi, Fabián Bordagaray y González.