Quilmes no pudo con Nueva Chicago y se fue una nueva ilusión de ascenso

El Cervecero y el Torito no se habían sacado ventajas en la ida, con un 0 a 0 que durante el primer tiempo de este desquite se replicaba. Sin embargo, todo se trastocó cuando Agustín Paz rompió la red apenas comenzó el complemento. Ese grito, que desahogó a la hinchada, no sólo destrabó los nervios del anfitrión, sino que se los colocó a la visita, que hasta ese momento llevaba las riendas del compromiso, más allá de no contar con muchas chances para propiciar peligro en el arco de Facundo Ferrero.

Para el Decano fue un mazazo que había que saber digerir, en pos de cambiar la dinámica y revertir un panorama esquivo. Y si bien se sumaron argumentos como para empardar, la pierna fuerte constante, la discusión permanente y la ansiedad a cuestas hicieron que la segunda etapa se plagara de polémicas.

De hecho, un rato después de la conversión del dueño de casa se dio la expulsión de Leandro Allende, y uno instantes luego el que vio la tarjeta roja fue Santiago Moya, todo evidenciando una cuesta arriba para el club de la región.

Por lo pronto, el itinerario se compensó con la salida a los vestuarios de Evelio Cardozo, que también fue sancionado por el árbitro Juan Pablo Lousteau.

Y desde allí la adrenalina se hizo presente en la cancha del Verdinegro, con una ida y vuelta que certificó un desgaste complejo, especialmente de la visita, que no sólo tenía un hombre de menos sino que también contaba con el apremio del reloj.

Los conducidos por Sergio Rondina, por lo pronto, fueron para delante. No se amilanaron. Buscaron, con sus armas, la opción del empate, y hubo chances, pero siempre bien cubierto por un portero local que se fue erigiendo en figura cada vez que le tocaba intervenir.

El Decano quiso y pudo haber sorprendido, pero se quedó sin tiempo y la eliminación se selló, algo que genera bronca pero también tranquilidad, dado que se hizo todo lo posible por avanzar en la competencia frente a uno de los candidatos al segundo ascenso a la Primera División.

Ahora el Torito aguarda rival, que se conocerá con el cuadro determinado con los partidos que faltan en el calendario. San Martín de Tucumán dejó atrás el traspié con Aldosivi en la final por el primer ascenso y ya superó a San Telmo en la ida en Isla Maciel, algo que espera confirmar en el desquite en la provincia norteña. Además, San Martín de San Juan viene de vencer a All Boys en Floresta y confía en replicar la historia en territorio cuyano. Por último, Gimnasia de Mendoza derrotó 3 a 1 a Deportivo Madryn y ahora requerirá evitar que de sé vuelta la historia en la cancha patagónica.