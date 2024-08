Quilmes sigue esperando la habilitación de los dos refuerzos

El Cervecero suma paulatinamente con el Huevo al frente del equipo y si bien todavía no despegó con los resultados deseados, el conjunto aspira a quedarse con la alegría contra el Santo sanjuanino y de esta manera retomar el camino del triunfo, que quedó estancado en aquel cotejo contra Chacarita, el cual le dio la primera victoria a Rondina como DT en el Decano.

Para enfrentar al elenco sanjuanino, Rondina todavía no tiene el equipo listo, y aún aguarda la presencia de Kalinski y Herrera, los refuerzos que arribaron a Quilmes recientemente, quienes dependen del levantamiento de la inhibición que lleva el Decano para ser de la partida, luego que el club recurriera al TAS para solucionar el conflicto con Unión La Calera de Chile, por la transacción del ex arquero Lucas Giovini, ya que la entidad trasandina exige el pago de una cifra por la ficha del golero y a raíz de ello no pude hacer estreno de las incorporaciones.

El equipo realizó un ensayo informal de fútbol, divididos en varios grupos: con pechera verde Esteban Glellel, Tomás González, Damián Adín, Federico Tévez, Joaquín Postigo y Ramiro Martínez, luego con pechera azul prepararon Leandro Allende, Ramiro Luna, Lautaro Parisi, Iván Ramírez y Santiago Moya.

Por su parte, los suplentes se dividieron en el mismo segmento, con estos grupos: el de pechera verde tuvo a Lautaro Herrera; Juan Ignacio Capano, Marcos Enrique, Axel Batista, Maximiliano Alanís, Lucas Alfonso y Matías Ferreira, mientras que el azul alineó a Maximiliano Gagliardo; Ayrton Sánchez, Santiago Puzzo, Federico Pérez, Kalinski, Herrera y Fabián Bordagaray.