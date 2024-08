Quilmes visita a All Boys y va por los tres puntos

Si el andar del Decano no es regular, los dirigidos por Mariano Campodónico son la exégesis de la irregularidad: desde hace once partidos que no saben lo que es empatar, sólo alternan victorias y derrotas, y muchas veces sin ninguna lógica. El cambio de entrenador busca darle algo de regularidad a una alineación que está una fecha adentro del Reducido, y sale a la siguiente.

Por el lado del Decano, son dos los partidos con victoria al hilo y, aunque el juego sigue siendo una materia pendiente, le alcanza como para meterse entre los cuatro primeros de la tabla. Con un triunfo llegará a los 44 puntos, y quedará a dos del tercero, San Miguel, y un poco más cerca de los punteros San Martín, que tiene 58 unidades cada uno.

Este lunes, cuando el árbitro Edgardo Zamora ingrese al campo de juego secundado por Lucio Méndez y Mario Bardina, con Julio Barraza como cuarto árbitro, Quilmes saldrá del túnel del Malvinas Argentinas con la siguiente alineación: Esteban Glellel; Federico Tévez, Santiago Moya y Ayrton Sánchez; Juan Capano, Ivan Ramírez, Marcos Enrique y Leandro Allende; Fabián Bordagaray y Tomás González.