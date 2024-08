Ramos Mingo, el plan B de Independiente, y un efecto dominó que empieza en el viejo continente

La realidad del Rojo desde lo económico es preocupante, pero algunos inversores le facilitarían la situación para sumar jugadores de jerarquía y darle mejores herramientas al entrenador Julio Vaccari. Sin embargo, el Diablo aún sigue sin levantar la inhibición y el Milan, dueño del pase del defensor Marco Pellegrino, le dio 48 horas para que solucione el problema.

En el arreglo entre ellos, el futbolista recaló a préstamo por lo que era una gran oportunidad, a cambio de minutos. Y si no alcanza a levantarlo, los italianos lo pedirán de vuelta para tener varios días más para cerrar un nuevo destino, mientras que la preocupación para el Halcón pasa por el plan B: en caso de no contar con el ex Platense, Vaccari volvería a insistir por Ramos Mingo.

A la espera de la definición de esta situación, el período de negociaciones está vigente hasta el 31 de este mes, por lo que serán días de análisis para la dirigencia y su obligación de negociar lo mejor para la institución.

Con vistas al Ferroviario, la buena noticia para el cuerpo técnico pasa por que Rodrigo Bogarín se sumó a los entrenamientos del Halcón en el predio de Bosques al comienzo de esta semana y con viento a favor podría ser parte de la convocatoria en lo que se viene. El paraguayo regresa tras recuperarse de una lesión.