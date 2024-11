Reclamo de la Defensoría del Pueblo provincial ante la Justicia por atención de clínicas de Mar del Plata

El pedido del organismo que conduce Guido Lorenzino al Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 1 de La Plata se dio luego de que esos tres sanatorios incumplieran la medida precautelar que los obliga a garantizar los servicios, la atención, la consulta médica, y toda otra prestación para los beneficiarios de la obra social bonaerense.

Lorenzino sostuvo que “ya pasó un tiempo más que prudencial para que las partes lleguen a un acuerdo, por eso le volvemos a pedir a la Justicia que las intime a retomar las negociaciones o que de forma urgente haga cumplir estrictamente la cautelar vigente que se logró gracias a un pedido de la Defensoría hace casi un año”.

La presentación también se apoya en los reclamos que recibe el organismo, especialmente en la delegación en Mar del Plata, donde si bien las quejas individuales por prácticas ambulatorias generalmente se resuelven exitosamente, no ocurre lo mismo con aquellas prácticas más sensibles, como las vinculadas a las internaciones, intervenciones quirúrgicas, partos programados y cesáreas, entre otras.

El titular de la Defensoría del Pueblo señaló que “esto obliga a las y los afiliados a recurrir a la Justicia para buscar amparos que garanticen los derechos vulnerados por esta situación, lo que no sólo agrega una complicación extra a una realidad ya de por sí problemática, sino que es algo que no debería ocurrir debido a la cautelar vigente que no respetan las clínicas”.