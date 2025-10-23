Recurren a la solidaridad tras sufrir un violento robo

El matrimonio vive en una modesta casa de la calle Avelino Díaz, en Villa Celina, y el domingo un grupo de ladrones ingresó por la fuerza mientras la familia dormía, en horas de la madrugada, y quien advirtió el robo fue el propio hijo Santino, el adolescente que atraviesa un tratamiento oncológico y permanecía despierto jugando a la Play Station. El chico se asustó y recibió ordenes de los ladrones de despertar a sus padres y hermana.

En una caja tenían todos los ahorros de las rifas vendidas para afrontar los gastos para la operación de Santino, ya que los costos son elevados en el país y la familia del niño no podía con todo, por lo tanto al momento del robo fueron amordazados por los delincuentes, que revolvieron toda la casa en busca de dinero, celulares, las llaves del auto, la consola de videojuegos y otros objetos de valor. Sin piedad, pese al pedido desesperado de los familiares y del propio niño, los delincuentes se llevaron el dinero para el tratamiento oncológico y para tratar una fibromatosis desmoide.

"Yo estaba en la cocina jugando a la Play, hablando en línea con mis amigos y escuché ruidos del código de la alarma y en un momento pensé que era mi hermana que volvía de fiesta o venía con algunas amigas. Luego vi varios hombres subir, me dijeron que haga silencio, me tomaron del brazo, me asustaron y me obligaron a llevarlos con mis papás y que los despierte. Empezó el griterío y buscaban la clave de la caja fuerte, cosas de mis hermanas, cualquier cosa que tuviera valor, hasta el regalo del Día de la Madre", expresó Santino en declaraciones televisivas.

La mamá del chico señaló que son "gente de trabajo" y que no les sobra nada para los tratamientos y a veces recurren a rifas o a sorteos o a la ayuda de la gente para cubrir los gastos frondosos que implica un tratamiento oncológico, que Santino lleva desde los 3 años.

Además del dinero en efectivo, los celulares, la consola y otros objetos, los ladrones se llevaron el auto, por lo tanto la familia necesita urgentemente un vehículo o alguien que pueda trasladar a Santino a sus terapias en el hospital de San Isidro.

Para ello, abrieron una cuenta para recibir donaciones de la gente, así que quienes puedan ayudar a Santino y a su familia a llevar adelante económicamente la operación oncológica, pueden donar al alias heroesxsanti.mp, a nombre de Laura Jimena Suárez y Martín Leguizamón.