Nardini es el intendente con la mejor imagen

En el otro extremo, Lucas Ghi, intendente de Morón; Damián Selci, de Hurlingham; y Pablo Descalzo, de Ituzaingó, obtuvieron las peores calificaciones y superaron el 50% de opiniones negativas.

El estudio de la consultora CB, que releva 14.288 casos entre el 1 y el 5 de diciembre, y permite comparar la performance de los 24 jefes comunales del Gran Buenos Aires (GBA), vuelve a ubicar a Nardini en la cima de la tabla, con 63,9% de imagen positiva.

A continuación se ubican el jefe comunal de Pilar, Federico Achával, con un 62,8% de aprobación, y el dirigente libertario de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien obtuvo 62% de aprobación y protagoniza el crecimiento mensual más alto, con un avance de 2,1 puntos respecto de noviembre.

En lo alto del ránking también se posicionan Julio Zamora (Tigre) con 58,4% de imagen positiva, Federico Otermín (Lomas de Zamora) con 57% y Soledad Martínez (Vicente López) con 56,5% de aprobación.

En el bloque intermedio figuran Jorge Ferraresi (Avellaneda), con 55,8% de opiniones positivas y una mejora con respecto a la medición anterior. Lo mismo ocurre con Mariano Cascallares (Almirante Brown) y la camporista, Mayra Mendoza (Quilmes), que con 54,1% y 52,4%, respectivamente, obtuvieron mayor aprobación que en la encuesta anterior.

No es el caso de Julián Álvarez, jefe municipal de Lanús, que cosechó una desaprobación de 47,5% y 47,2% de imagen favorable, cuando en la encuesta anterior había logrado 48,2% de opiniones positivas. Lo mismo ocurrió con Mario Ishii, intendente de José C. Paz, que figura en el bloque intermedio pero baja (de 52,4% a 51,8%) en la valoración positiva de su gestión.