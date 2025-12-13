Nardini es el intendente con la mejor imagen

El jefe comunal de Malvinas Argentinas encabeza el ranking -según una encuesta sobre los mandatarios distritales del Conurbano- con el69,3% de aceptación. Achával, de Pilar, y Valenzuela, de Tres de Febrero, lo escoltan.
En una encuesta sobre el desempeño de los intendentes del Conurbano bonaerense, se destaca el jefe comuna de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien se ubicó al tope de la tabla con casi 70% de imagen positiva.
En el otro extremo, Lucas Ghi, intendente de Morón; Damián Selci, de Hurlingham; y Pablo Descalzo, de Ituzaingó, obtuvieron las peores calificaciones y superaron el 50% de opiniones negativas.
El estudio de la consultora CB, que releva 14.288 casos entre el 1 y el 5 de diciembre, y permite comparar la performance de los 24 jefes comunales del Gran Buenos Aires (GBA), vuelve a ubicar a Nardini en la cima de la tabla, con 63,9% de imagen positiva.
A continuación se ubican el jefe comunal de Pilar, Federico Achával, con un 62,8% de aprobación, y el dirigente libertario de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien obtuvo 62% de aprobación y protagoniza el crecimiento mensual más alto, con un avance de 2,1 puntos respecto de noviembre.
En lo alto del ránking también se posicionan Julio Zamora (Tigre) con 58,4% de imagen positiva, Federico Otermín (Lomas de Zamora) con 57% y Soledad Martínez (Vicente López) con 56,5% de aprobación.
En el bloque intermedio figuran Jorge Ferraresi (Avellaneda), con 55,8% de opiniones positivas y una mejora con respecto a la medición anterior. Lo mismo ocurre con Mariano Cascallares (Almirante Brown) y la camporista, Mayra Mendoza (Quilmes), que con 54,1% y 52,4%, respectivamente, obtuvieron mayor aprobación que en la encuesta anterior.
No es el caso de Julián Álvarez, jefe municipal de Lanús, que cosechó una desaprobación de 47,5% y 47,2% de imagen favorable, cuando en la encuesta anterior había logrado 48,2% de opiniones positivas. Lo mismo ocurrió con Mario Ishii, intendente de José C. Paz, que figura en el bloque intermedio pero baja (de 52,4% a 51,8%) en la valoración positiva de su gestión.
