Comenzó el momento de la depuración en Liniers

Con la llegada de Marcos Flores a la dirección técnica en reemplazo de Diego Herrero, Liniers logró asegurarse la permanencia en la divisional y a partir de allí quiere edificar el sueño de la próxima temporada.

La lista de bajas se compone de varios jugadores. Así, el arquero, Rodrigo Fumo dejará el club, luego de haber reemplazado en la titularidad a Hugo Acevedo por lesión. Tampoco continuará justamente, Acevedo, de 34 años, quien ya comunicó que no continuará ligado a Liniers para la próxima temporada, tras dos años en el club.

Por su parte, tampoco seguirá en Liniers el defensor de 22 años, Ramiro López, quien había llegado a principios de año proveniente de Muñiz. A su vez, otro que no renovó es el lateral izquierdo de 23 años, Michael Sambataro.

En tanto, el defensor de 25 años, Marcos Santa Cruz se despidió del club de Villegas, tras su paso previo por FC Ezeiza. A su vez, tomó por la misma puerta, el volante de 24 años, Emiliano Millamán, ex Juventud Unida. A su vez, el delantero, William Giménez retornó a Liniers de su paso por Yupanqui, pero no estará en los planes del entrenador, al igual que el delantero surgido de las inferiores de la entidad de Villegas, Alejo Klipauka, quien anunció a través de sus redes sociales la salida de Liniers.