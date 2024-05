Romero y la "hazaña" de una noche soñada para Talleres

Pasan las horas y todavía en el plantel que conduce Martín Rolón se disfruta de una jornada estelar, única, que quedará en el imaginario colectivo de la región, especialmente de los que se trasladaron desde Timote y Manuel Castro en caravana durante la tarde del jueves hasta el terreno del Cervecero con la ilusión a cuestas y que retornaron, ya en madrugada de viernes, con una satisfacción mayúscula y un griterío cada vez más afónico.

El lateral izquierdo, uno más que evidenció la felicidad del resto, dentro de la cancha le dio lugar no sólo a lo que significó el logro sino a cómo se consiguió. Y lo detalló así, en diálogo con este medio: "Creo que corrimos más que ellos. Sinceramente, dejamos la vida. Quizás nos subestimaron un poco, que son cosas que en el fútbol no se tienen que hacer".

"Antes de entrar a la cancha estábamos un poco más tensos, concentrados para salir, y ellos se reían, se tiraban bromas, y eso nos dio a entender como que capaz nos subestimaban, que era un partido más e iban a pasar tranquilos, pero por suerte no fue así", comentó, sobre el nivel expuesto para despachar a la Academia, que, en los papeles, tenía que concretar una diferencia sustancial en la cancha, dada la diferencia de jerarquía.

Pero el protagonista puso el foco en lo que implicó el aliento de los simpatizantes y el envión que posibilitó para sellar el batacazo. "Dejamos todo por la gente que nos acompañó, que la verdad que fue una locura, y en gran parte esto es gracias a ellos", sentenció.

Ante la consulta de por qué ganó el Tallarín, una de las figuras de la plantilla fue elocuente y destacó que siempre "se corre y se mete, permanentemente". "Racing está acostumbrado a jugar otras cosas, ahora en plena Sudamericana. Para ellos ya estaban en octavos de final, pero los partidos los tenés que jugar y ganar en la cancha, afuera no se gana nada. Por suerte se nos dio a nosotros y estamos felices", afirmó.

Y volvió al tándem equipo-hinchada, valorando la sintonía. "No queríamos darle una desilusión a la gente y la verdad que dejamos todo. Muchos quedaron acalambrados por correr y correr. Pero eso fue lo importante, nunca dejamos de correr y al que le tocó entrar, rindió igual o mejor, y eso se valora mucho porque el que está afuera siempre está metido y entiende que puede ser titular", resaltó.

En tanto, el joven no dejó pasar la oportunidad de señalar la importancia de su familia y el acompañamiento no sólo en este instante de felicidad, sino cuando ocurre todo lo contrario. "A mi vieja le dedico esto, que siempre la luchó desde que yo era muy chico cuando me llevaba a los entrenamientos; a mis hermanos, a mi mujer y mis hijos, que querían ir en caravana a la cancha. Todo a ellos que son un sostén muy importante en la vida de todo futbolista porque cuando te va mal están ellos para apoyarte y cuando te va bien, como ahora, también están y eso es algo muy lindo".

Romero y sus compañeros saben que se concretó un triunfo que se erige como el más importante de los últimos años, incluso por encima de aquel reciente ante San Miguel en Los Polvorines, cuando se logró el ascenso desde la B Metropolitana, y se evidencia como uno de los más importantes de la historia.

Por eso queda en la retina de los ojos llorosos de la mayoría de los hombres, mujeres y chicos que se dieron cita en el terreno del Cervecero, y de mucho más que cantaron a unos kilómetros de distancia observando el juego por televisión.

Mientras el calendario indica que hay que puntualizar en la divisional, que marcha en plena competencia y lo tendrá al Tallarín en acción el martes, paradójicamente, con otro Racing delante –en ese caso el de Córdoba, en pleno reducto Pablo Comelli-, el horizonte se extiende a la llave de Copa Argentina, dado que deberá prestar atención a lo que suceda entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield, emparejamiento del cual saldrá el adversario en los octavos de final.

El joven opta por ir paso a paso. "Tenemos que llegar bien contra Racing de Córdoba, que no nos pase lo que nos pasó la otra vez, que con Agropecuario hicimos un papelón y perder 5 a 1 fue algo muy fuerte para nosotros", señaló. La referencia es para el mazazo que le propinó el Sojero, en casa, una vez superado el debut positivo en el certamen federal, cuando se sorprendió en Santa Fe, en la cancha de Atlético Rafaela, a Instituto de Córdoba. "Debemos estar tranquilos y mentalizados en que tenemos que ganar y dejar los tres puntos de local", afirmó, sabiendo que no se puede dejar librado al azar y que los absorba el torneo integrador, dado que hay que consolidarse en la Primera Nacional y evitar zozobras.

Los hinchas ya tendrán tiempo para pensar en el próximo desafío copero, y esperarán por la chance de un clásico zonal especial con el Taladro, aunque cualquiera que toque tendrá su dificultad notable, esa de certificar el mote de elenco de la máxima categoría del fútbol argentino. Aunque para la T eso no representa un impedimento, y vaya si lo demostró en la noche soñada del Centenario.