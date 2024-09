Rondina reconoció que "fue un empate chato"

En el comienzo de la semana de trabajos y con la mira puesta en lo que ocurrirá en el Estadio Centenario contra Güemes de Santiago del Estero, el cuerpo técnico se tomó el último tiempo para pensar lo que fueron los 90 minutos en Mar del Plata, ya sin el fragor del juego y con mayor frialdad. Sin embargo, el análisis de que se debió mejorar mucho no cambió.

"Fue un partido feo y chato. El rival propuso mucha persecución individual. La manera de resolver era jugando a 1 o 2 toques y la cancha estaba muy mala", manifestó, mientras que explicó: "El mal estado sí perjudica a los dos, pero si vos propones un juego que no querés dejar jugar al rival o apostar a un error y salir de contra, te va a perjudicar menos que si intentas jugar"

Desde la planificación el Huevo apostó por una línea de 5 defensores y de 3 volantes, que le dé buen orden en el fondo, amplitud para atacar y sobre todo opción de pases para generar peligro y llegar al área rival con superioridad. Sin embargo, lo que en los papeles era muy efectivo, no resultó de la misma manera cuando la pelota empezó a rodar.

"Soy autocrítico. El partido fue parejo, las cuatro chances de gol fueron nuestras pero nos costó encontrar juego. No es que no había espacio, sino que nos equivocábamos con la pelota o nos picaba mal y necesitábamos un tiempo más", remarcó el DT en declaraciones con El Informante Sur, mientras que sumó: "Por un momento intentamos con 3 delanteros, pero el partido se hizo de ida y vuelta y a nosotros no nos servía, por eso volvimos a la línea de 3 volantes".

Con vistas a lo que se viene, la AFA programó el cruce para el sábado a las 15.30 en la región, para un rival que no será nada fácil por su urgencia de puntos para alejarse del pelotón de abajo en la tabla de posiciones.