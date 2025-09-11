Roselli: "Todavía quedan cuatro partidos y vamos a dejar todo"

"Es un sabor agridulce. Nosotros salimos a buscar la victoria, nos duele no poder conseguirla. Dejamos todo en la cancha, pero no alcanzó. Todavía quedan cuatro partidos y en todos vamos a dejar todo", expresó el defensor, que se convirtió en una de las piezas de confianza dentro del esquema del equipo del Viaducto.

Roselli también se refirió a la llegada de Darío Franco como director técnico y destacó la influencia del nuevo entrenador en el rendimiento colectivo: "La llegada de Darío fue muy positiva. Se vio más que nada en los últimos partidos, donde el equipo mostró otra energía y una idea más clara".

En cuanto a su función dentro del equipo, el zaguero mostró plena predisposición para adaptarse a las necesidades del DT. "Donde me pida el técnico voy a estar. Yo soy central, pero si me necesita como lateral también voy a estar a disposición. Lo importante es sumar para el grupo", afirmó.

Consultado sobre su nivel individual, fue autocrítico: "Hay muchas cosas por mejorar, pero a medida que va pasando el tiempo me voy consolidando más y eso me da confianza".

De cara a lo que viene, el próximo desafío será frente a Gimnasia y Tiro de Salta, un duelo clave pensando en los objetivos de la temporada. En diálogo con Solo Ascenso, el zaguero anticipó: "Nosotros vamos a salir a ganar, igual que todos los partidos. Va a ser muy duro, más con su gente, pero con mucha voluntad lo vamos a sacar adelante".