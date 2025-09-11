Roselli: "Todavía quedan cuatro partidos y vamos a dejar todo"

El marcador central de Arsenal se refirió al empate en cero ante Tristán Suárez. Destacó la llegada de Darío Franco como técnico y las expectativas para el resto del torneo.
Arsenal de Sarandí no pudo pasar del empate en condición de local frente a Tristán Suárez y, aunque sumó un punto que le permite mantenerse en la pelea por la permanencia en la Primera Nacional, el marcador central Nazareno Roselli reconoció que el sabor no fue el mejor.
"Es un sabor agridulce. Nosotros salimos a buscar la victoria, nos duele no poder conseguirla. Dejamos todo en la cancha, pero no alcanzó. Todavía quedan cuatro partidos y en todos vamos a dejar todo", expresó el defensor, que se convirtió en una de las piezas de confianza dentro del esquema del equipo del Viaducto.
Roselli también se refirió a la llegada de Darío Franco como director técnico y destacó la influencia del nuevo entrenador en el rendimiento colectivo: "La llegada de Darío fue muy positiva. Se vio más que nada en los últimos partidos, donde el equipo mostró otra energía y una idea más clara".
En cuanto a su función dentro del equipo, el zaguero mostró plena predisposición para adaptarse a las necesidades del DT. "Donde me pida el técnico voy a estar. Yo soy central, pero si me necesita como lateral también voy a estar a disposición. Lo importante es sumar para el grupo", afirmó.
Consultado sobre su nivel individual, fue autocrítico: "Hay muchas cosas por mejorar, pero a medida que va pasando el tiempo me voy consolidando más y eso me da confianza".
De cara a lo que viene, el próximo desafío será frente a Gimnasia y Tiro de Salta, un duelo clave pensando en los objetivos de la temporada. En diálogo con Solo Ascenso, el zaguero anticipó: "Nosotros vamos a salir a ganar, igual que todos los partidos. Va a ser muy duro, más con su gente, pero con mucha voluntad lo vamos a sacar adelante".
