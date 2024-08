San Martín ultima detalles para visitar a Excursionistas

Pese a que no era un tema muy mencionado, Willy no dudó a la hora de poner el acento sobre la designación de los colegiados, sus fallos polémicos y cómo pueden volcar la suerte en un partido. "No hay que entrar en provocaciones. Trataremos de sumar la que viene. Si se puede y si nos dejan. Hacer un partido brillante a ver si te traes algo. Hay que sacar cuentas de quien dirige. Una época en San Martin de Tucumán en 24 fechas lo dirigieron árbitros. Así y todo no ascendió. En todas las categorías está muy claro, es evidente. Es preferible callar y que te toque algo bueno para vos. Es muy difícil hoy hablar. Trataremos de hacer las cosas lo más sencillo posible para no dar lugar a que nos compliquen", consideró en diálogo con Política del Sur.

Además, detalló: "En tema puntos creo que tendríamos que tener tres puntos más. En nivel de juego mejoramos. Nos falta concretar las situaciones que creamos. Nos anularon un gol legítimo contra la UAI. Con Dalmine fue un partido muy trabado. Estamos ordenados y tenemos que mejorar los últimos metros".

Finalmente, apuntó a su propia alineación, a lo que le falta y a lo que tiene que aferrarse San Martín a la hora de buscar salir del fondo. "Hay que ser inteligente y tratar de sumar. Cada punto sirve. Se siente la exigencia de la gente. Hay equipos que vienen de doce años en la división. Los que vienen de abajo es muy complicado esta categoría. Siempre les cuesta a los que ascienden el primer año. Recién ahora Dock Sud se afianzó. Se que a la gente no le importa", precisó, y concluyó: "Nos está costando salir de la zona del descenso. Hay que salir de ese lote. No llegar a las últimas fechas metido ahí. En estas 12 fechas que quedan van a sumar puntos muy pocos. El que sume dos o tres partidos seguidos va a sacar la diferencia".