Se sentó sobre una garrafa y amenazó a sus hijas si su ex pareja no se presentaba

Se trata de un caso que generó conmoción en todo el distrito por las daños que el sujeto podría haber causado, incluida la muerte de dos menores de edad que estaban bajo su cuidado. Este ya tenía un prontuario judicial por desobedecer órdenes de las autoridades y, una vez más, causó pánico con sus impactantes amenazas. Gracias a la labor de los rescatistas, este quedó aprehendido y los damnificados retornaron a sus hogares.

El episodio tuvo lugar en el barrio varelense de San Nicolás, cuando un hombre identificado como Guillermo Ariel Domínguez volvió al hogar familiar en el cual estaban sus pequeñas hijas y, sin dudarlo, tomó una peligrosa decisión que la siguió con una amenaza. “Si su mamá no se presenta en una hora y media voy a explotar la garrafa”, soltó. En sintonía, se sentó sobre el artefacto y abrió y cerró la llave de gas en reiteradas ocasiones. También les enviaba mensajes en los cuales sostenía que “se iba a prender fuego”.

Así las cosas, las autoridades policiales fueron alertadas al respecto y un móvil del 911 se acercó a la escena, aunque no pudieron entablar diálogo con el agresor, que estaba totalmente fuera de foco. Es por ello que se debieron comunicar con los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela. Estos, al apersonarse, tomaron la decisión de colocar un perímetro sobre le espacio para que nadie se pudiera acercar en caso de una explosión.

Sin embargo, lo más dramático fue que tuvieron que evacuar al barrio entero y los vecinos debieron abandonar sus hogares, sabiendo que tal vez los mismos podrían desaparecer. Por suerte, tras un intento del agresor de encender la garrafa, los rescatistas intervinieron, sacaron a los menores de edad, controlaron el fuego y agentes policiales detuvieron al sindicado, al cual trasladaron a la correspondiente seccional.

Este repitió durante las horas que duró el operativo que no se correría de allí si su ex pareja y madre de sus hijos no aparecía. Su intención era recomponer la relación, aunque tenía una medida perimetral por violencia. De hecho, al ser aprehendido, los investigadores confirmaron que tenía otro proceso abierto por daños, amenazas y desobediencia.

El caso fue caratulado como “coacción agravada por el empleo de arma, dos hechos, en concurso real con intimidación pública” y está en manos del Dr. Pagliuca, de la UFI N°2 Descentralizada de Varela.