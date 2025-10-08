Se viene una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Mozzarella

El viernes abrirá con clases y demostraciones de baile, como el taller de zumba "Jessi Fitness Dance" y el grupo Pop Latino Infantil. Más tarde, subirán al escenario Néstor García, Demo Vintage, Vientos del Sur, Antonio Ledesma Grupo y Ale Shift, cerrando la jornada con Facundo Sandoval, Engualichados y Encendidos.

El sábado ofrecerá una programación diversa con la participación de Ecos de mi Tierra, Miguel Gerace, MFlow Dance Academy, Altos de Monte Grande, Alma Azul, Las Moreras, Korgue, Pietra, Jonatan Nitto, Demian Risso y su Banda, y el cierre musical de Adestiempo. El domingo coronará la fiesta con una tarde repleta de artistas locales y regionales: Coronel Brock, Walter Saade, Willy Franco, Andrea Verde, Sin Remedio, Perdiste la Cabeza, Viaje Roma, Enfermos Bohemios, Viejos Secuaces, Iniciativa, Con Clase y el gran cierre a cargo de Cumbia Sabrosa.

La Fiesta Provincial de la Mozzarella es organizada por el Club Argentino de Servicios (CAS), presidido por Claudio Rocca, con el apoyo y acompañamiento de la Municipalidad de San Vicente. La actividad busca destacar la identidad productiva y cultural del distrito, promoviendo a los productores locales, las pymes lácteas y el desarrollo turístico de la región.