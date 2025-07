Sensación agridulce en Los Andes por el empate ante Colegiales

El Milrayitas no gana desde hace tres fechas. "Nos costó quizás la última parte, definir, tener un poquito más de llegada", consideró el defensor Francisco Marco sobre el último encuentro.

Los Andes sacó un balance agridulce de su empate contra Colegiales sin goles, por una nueva fecha de la Zona A de la Primera Nacional, ya que no logró arrimarse al sector del Reducido, por lo tanto algunos protagonistas no ocultaron su disconformidad en torno al resultado. ,dado que no gana hace tres fechas. "Nos costó quizás la última parte, definir, tener un poquito más de llegada, así que con un sabor amargo nos quedamos", señaló el defensor Francisco Marco.