Sergio Desilvestri es el nuevo técnico de El Porvenir

La goleada sufrida a manos de Argentino, en Rosario, por un inapelable 6 a 1, fue la gota que rebalsó el vaso y determinó el distanciamiento de un binomio que supo confeccionar una campaña óptima en el arranque del certamen pero que luego derivó en un itinerario sin alegrías que fue bajando las expectativas y apenas concluyendo en la medianía de la tabla de posiciones.

¿Cuál fue el recorrido previo del DT? Estuvo en Fénix en 2012 cuando el club hacía de local en Pilar, y ascendió de la D a la C, obteniendo lauros de relevancia en las categorías más bajas del bloque de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en tanto que después estuvo en Defensores Unidos de Zárate, su ciudad natal, y en Puerto Nuevo.

Previo a llegar al Albinegro estuvo en Real Pilar, el año pasado, aunque antes desarrolló distintas labores en Centroamérica, pues trabajó como preparador físico en Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica y en Herediano, del mismo país, además de ser ayudante de campo de Primera División y director de ligas menores de Real Esppor Club, de Venezuela, el actual Deportivo La Guaira, elenco que supo, hasta hace poco, competir a nivel interncional.

La escala actual es Gerli, con la intención de pelear por la gloria mientras arma una plantilla competitiva, y el debut estelar será el sábado, cuando toque visitar, paradójicamente, a Real Pilar, su ex combinado.

Mientras tanto, la dupla que se fue ponderó su labor durante los últimos meses en el club. Por caso, Migueltorena se expresó así vía redes sociales, una vez concretada la salida: "Hoy me toca despedirme del club del cual soy hincha y amo. Me voy con mucha tristeza pero con la frente en alto de haber dado todo por estos colores. Quizás los resultados de este último tiempo no fueron los esperados, pero guardo en mi corazón el cariño de la gente del Porve, a la cual le voy a estar siempre agradecido".

Y añadió: "Llevo conmigo ese triunfo soñado contra Lanús. Eso nadie me lo podrá quitar en el resto de mi vida". La referencia es por la clasificación en Copa Argentina, cuando se sorprendió en el clásico zonal ganando por la mínima diferencia y accediendo a la siguiente instancia del certamen integrador.