Sigue la bronca con los árbitros en Claypole

Si bien el entrenador puso en el centro de la escena lo que fueron los fallos arbitrales, motivo que determinó su expulsión la fecha pasada, también se ocupó de la producción de sus dirigidos. Así, en diálogo con Política del Sur, expresó: "Tenemos que intentar cerrar los partidos y ser más cautos. Estos partidos que te pones en ventaja después los terminas sufriendo. El compromiso que tenemos es tanto grupal como personal. Ahora vamos a Rosario y sabemos que nos vamos a encontrar con un partido muy complicado. Tenemos que tratar de sobrellevar esa situación".

Además, sobre lo que fue su expulsión y el contexto en el que se dio, comentó: "Si está evidenciado y no lo cobrás entrás en un contexto complicado. Los protagonistas son los jugadores y el que lo vive es el que está adentro. Algunas cosas podés tratar de aceptarlas. Es difícil mantener la calma cuando las cosas son tan evidentes. No digo que hay que acostumbrarse. No hay que tener temor de opinar. Decimos que hay cosas que a veces influyen".

Y añadió: "Soy una persona que no suele reaccionar de esa manera, pero hay un momento donde uno dice basta, no podemos permitir esas situaciones y mucho menos cuando se dan todo el tiempo. Con pequeñas cosas te van sacando del partido. Están al lado de la jugada y parece que no lo ven. Son maniobras que te van sacando del partido. Se dio esa situación que agravó nuestra forma de ser y de jugar. Este era un partido tranquilo y que lo ganábamos sin inconvenientes. Nos saca una amarilla que no tiene nada que ver, cortaba el juego con faltas inexistentes y le acabó regalando una pelota parada para que encuentren el empate. Eso nos deja en evidencia que tenemos que manejar el partido de otra manera".