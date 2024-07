Sproat analizó el presente de Brown de Adrogué

Desde el armado del plantel, pasando por la salida del histórico Pablo Vico del banco de los suplentes, y terminando por el presente, todo parece una pesadilla en Brown. Las cosas no salen, las ideas no se ven y las soluciones no aparecen. El volante, uno de los hombres más valorados del plantel, no esquivó la actualidad, pero le puso sus matices. En este sentido, en diálogo con Cadena Tricolor, comentó: "En los últimos partidos habíamos sido mejores que nuestros rivales pero nos faltó meterla, hay que tratar de volver a mostrar eso. Lo que pasó con Temperley ya pasó, hay que aprender y seguir adelante. Era un partido que todos queríamos ganar y lo saben, somos los primeros a los que más nos duele por como se dio".

Por otra parte, el mediocampista no solo valoró el presente de su equipo, sino que lo puso en contexto con otros que, como ellos, tampoco logran enderezar la nave. "Tenemos que aferrarnos a que los equipos que pelean con nosotros siguen cerca, hay que aferrarse a eso pero siendo conscientes de que si nosotros no ganamos eso no sirve, tenemos que volver a ser lo que fuimos en los partidos anteriores, ya que fuimos un equipo que había jugado bien, sabemos que tenemos que ganar como sea y mucho mas si es de local", detalló.

Además, a nivel individual, uno de los puntos más altos del plantel comentó: "En lo personal me vengo sintiendo bien pero eso no importa, lo principal es que hoy tenemos que sumar de a tres como sea. No importa mucho como termine uno o pensar en los rendimientos individuales, si no que hay que pensar en lo grupal. Estos partidos los quiero ganar siempre pero bueno hoy nos tocó perder, ya está".