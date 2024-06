Temperley llama a asamblea en un clima enrarecido

Los jugadores siguen con la puesta a punto, el Consejo de Fútbol busca cerrar incorporaciones, los hinchas esperan ansiosos la revancha ante el Decano, y las agrupaciones van tomando forma. Así, luego de años de quietud política, en el Gasolero el 2024 empieza a tener olor a comicios.

La primera novedad vino de la mano de Alberto Lecchi, uno de los emblemas de la recuperación del club. El director de cine y ex presidente del Celeste presentó su agrupación "1912" y comenzó a trabajar para aportar su granito de arena junto a una treintena de socios y socias que lo secundan. Preocupado siempre por la vida social y cultural del club, Lecchi creó una nueva entidad política con la idea de "empezar a dar una mano en el club, independientemente de lo que suceda más adelante a nivel electoral". Luego de la aprobación del acta constitutivo y con el reconocimiento de la misma, la primera reunión se dio, no sin obstáculos, dentro de las instalaciones del club. "Todo lo que vayamos a hacer será por y para Temperley. Muchos de los que nos acompañan tiene años dentro del club y quieren lo mejor para nuestro amado Gasolero", sintetizó el ex presidente.

Con esta novedad, el club llamó a asamblea ordinaria y pondrá en manos de los socios el adelantamiento de las elecciones. Del otro lado hay un peso pesado como Diego Molea, dirigente del massismo y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El presidente del Consejo de la Magistratura tiene alfiles como Sergio Gianturco y el mismísimo Martín Vila dentro de la dirigencia y tendría en sus planes dar pelea, pese a que estos últimos dos habrían dado indicios de no querer seguir en la función.

Otro que llega a la vida política del Celeste es Aníbal Cariaga. El flamante fundador de "Socios por Temperley" es una de las figuras más relacionadas a la gestión de Mauro Morrone, ex presidente del Celeste que se retiró del club repudiado por los hinchas y socios luego de una gestión plagada de irregularidades. Su regreso al club coincide con los 10 años del ascenso a la Primera B de la mano de la dirigencia encabezada por Hernán Lewin y el nombrado Lecchi.