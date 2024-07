Temperley puso primera y piensa en San Telmo

El Gasolero se impuso ante Chaco For Ever con un golazo de Julián Mavilla, pero quedó con sabor a poco. Es que todos sus principales competidores también ganaron y no se movieron mucho las posiciones de la vanguardia de la Zona B de la Primera Nacional. Sin embargo, la cita del viernes será la más importante, en cuanto a la competición por el ascenso. Es que, paralelamente, están preparando el encuentro ante Mitre de Santiago del Estero, en San Nicolás, por los octavos de final de la Copa Argentina, a disputarse el miércoles que viene, desde las 21.10.

Pero para el encuentro ante los de la Isla Maciel aún quedan cosas por decidirse. En primer lugar, el entrenador de Temperley esperará por la evolución de su pareja titular en el ataque. Luis López quedó marginado el partido pasado, pero podría volver este viernes. Esperan lo mismo de su compañero de ataque, Marcos Arturia, quien esta semana comenzaría a trabajar junto al plantel y tendría todo en condiciones para regresar ante el Candombero.

Será una fecha clave, ya que habrá cruces al por mayor en la zona de Reducido. Para el Celeste solo queda ganar y esperar a que los demás dejen puntos en el camino.