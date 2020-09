Entrevistado por A24, Berni dijo que detrás de la toma de tierras en zonas de la provincia de Buenos Aires había "gente del Movimiento Evita", y señaló directamente al "Chino" Navarro, referente de esa agrupación.

"Pregúntenle al Chino Navarro", disparó el ministro bonaerense cuando los periodistas indagaron sobre sus dichos, al tiempo que remarcó que él está "en la calle" y que "es lo que dice la gente" en algunas de las tomas registradas.

Además, Berni ratificó que la toma de tierras "es un delito" y que quienes lo hacen "van a ir presos", con lo que intenta diferenciarse de la postura adoptada por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

Cruce entre el Chino Navarro y Berni.

Casi inmediatamente el funcionario de la Jefatura de Gabinete pidió derecho a réplica para responder en vivo al ministro de Seguridad bonaerense. Luego de asegurar que está "en contra de la tomas de tierras", Navarro pidió que Berni lo "denuncie ante la Justicia" y lo desafió: "No se hace política en la televisión. Tiene que hacer la denuncia, si no es un charlatán de feria".

"Si Sergio, a quien estimo, actúa como corresponde tendría que denunciarnos en la Justicia a mí y a Emilio Pérsico", subrayó el funcionario nacional y agregó: "Mañana espero que haya una denuncia. Pero la actitud de mano dura, la topadora, hacerse el guapo, no le sirve a la gente". La discusión siguió cuando Berni dijo que se "alegraba" de que Navarro haya "cambiado de opinión" respecto del tema, al afirmar que lo había escuchado en otra entrevista decir algo distinto.

"No he cambiado de opinión. Sigo diciendo que la toma es ilegal. Pero que si hay una toma y ya se produjo no se resuelve con topadora, ni Infantería ni sacándole los beneficios sociales", respondió Navarro.

Al ser consultado sobre si presentaría la denuncia contra Navarro y el Movimiento Evita, Berni fue elusivo y señaló que "la Justicia está investigando" al tiempo que señaló que espera "que no pase como pasó con el Indoamericano", en referencia a la toma que tuvo lugar en Villa Lugano en 2010.

El ministro bonaerense afirmó que "el derecho a la vivienda digna" por el que pueden reclamar personas que participan de una toma "nadie lo niega" y que "el gobernador (Axel Kicillof) trabaja para eso", pero remarcó que el hecho "es un delito" e insistió en que "hay mucha gente (involucrada en las tomas) de los movimientos sociales y mucha gente del Movimiento Evita".

Por su parte, en el final de su réplica Navarro expresó: "Sigo teniendo afecto por él (Berni), pero lamento que tenga la actitud de decir estas cosas sin ninguna prueba. Espero que se rectifique".