Tomaron la Universidad de La Matanza y criticaron a Finocchiaro

Y los dardos apuntaron al diputado por el PRO Alejandro Finocchiaro, quien fue decano del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la UNLaM durante 8 años -además de director general de Cultura y Educación de la provincia y ministro de Educación de la Nación, durante las gestiones como gobernadora de María Eugenia Vidal y como presidente de Mauricio Macri, respectivamente- quien apoyó el veto de Milei.

Luego de que la Cámara de Diputados validara el veto del Presidente Javier Milei contra la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docente y no docente de la UNLaM, junto al Centro de Estudiantes, decidieron la toma de la casa de altos estudios "para defenderla de la política de ajuste con motosierra y licuadora dictada por el presidente Milei", según se señaló desde el periódico El1, el portal de noticias de la Escuela de Arte y Medios de Comunicación de la universidad.

La medida fue dispuesta tras un corte de tránsito en la avenida Florencio Varela, frente a la sede de la UNLaM, en el que participaron estudiantes, docentes y no docentes "para visibilizar una vez más, el desfinanciamiento presupuestario y salarial al que el Gobierno de la Libertad Avanza y sus aliados del Pro someten a las universidades nacionales", se indicó desde el medio de la UNLaM.

Agregó que "durante la protesta, representantes de los docentes y no docentes volvieron a alertar respecto a la profunda pérdida salarial sufrida por los trabajadores universitarios en estos diez meses de gestión libertaria, iniciada con la devaluación del 118 por ciento de diciembre del año pasado, que tuvo un feroz impacto inflacionario no reconocido en la paritaria. Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad".

En tanto, el blanco de las críticas fue Alejandro Finocchiaro, vecino de Villa Constructora, profesor de Derecho Político en la UNLaM, que en 2019 fue candidato a intendente del distrito por Juntos por el Cambio. Durante el debate en la Cámara de Diputados sobre el veto a la ley de financiamiento universitario, aseguró que "si en una disputa de poder yo tengo que elegir entre votar con el populismo que ha dejado el efecto devastador de una guerra en la República Argentina y un gobierno que me habla de prosperidad, de libertad y hacer grande Argentina de vuelta, yo me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo".

De inmediato aparecieron afiches con su imagen y la leyenda "Cómplice de Javier Milei. Votó desfinanciar las universidades", y "Este es Alejandro Oscar Finocchiaro. Actualmente docente en la UNLaM. Este es Alejandro Oscar Finocchiaro. Actualmente docente en la UNLAM. Con estos tipos no hay que hablar nada. Directamente es confrontación. No tiene que entrar más a la facultad".