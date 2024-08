Tranquilidad en Tristán Suárez de cara a un duelo regional

El Lechero visitará a Quilmes, y el DT José María Martínez, que aún no terminó de definir el once, analizó que "hay un muy buen funcionamiento, con errores por momentos, pero todo se define en los detalles".

Tristán Suárez visitará a Quilmes este domingo, en el Estadio Centenario, desde las 20, con la premisa de dar otra estocada en la tabla de la Zona A de la Primera Nacional y de esta manera seguir escapando de la parte baja de las posiciones y así aliviarse por completo del sector del descenso. Todavía no está el once que propondría el DT José María Martínez, pero hay tranquilidad en el entrenador que no tiene ni lesionados ni suspendidos.