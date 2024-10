Tristán Suárez, ante un viaje de riesgo a San Juan

El Lechero tomó distancia de la parte de peligro del campeonato y va por un estirón a la mitad de la tabla, pero no tendrá un escollo fácil, pues se verá las caras frente a uno de los que lucha por la cima del certamen, el Santo Sanjuanino, que no da respiro en el certamen y no se baja de la pelea.

Más allá del tamaño del próximo rival, el conjunto de Ezeiza está aliviado por el triunfo contra Arsenal, ya que el haber sacado del medio a un rival directo por la permanencia, no sólo evitó el descenso directo,sino que está muy cerca de asegurar la continuidad en la categoría. Sobre ese riel, el DT soltó, en diálogo con Sólo Ascenso: "El equipo entendió cómo se juega cuando peleás el descenso. Se liberó mucho más en el juego y comprendió muy bien cómo realizar las transiciones. No nos podíamos dar el lujo de dejar puntos en el camino y frente Arsenal hicimos una tarea correcta".

Otro envión fundamental que tomó el Lechero fue el haber ganado en el estadio 20 de Octubre después de cinco partidos y además mantener la valla en cero.