Un Temperley en crisis visita a un Almirante en alza

La posible fecha del encuentro de cuartos de final de Copa Argentina ante Central Córdoba, el 17 de setiembre, en el estadio de Unión de Santa Fe, eclipsó la semana en Turdera, pero hoy todo volverá a ser como fue luego del empate ante Atlanta. El Celeste tiene que cortar la distancia con los que están en zona de Reducido y necesita sumar de a tres sí o sí.

Pedro Souto, uno de los jugadores clave del equipo, habló sobre las diferencias entre los dos torneos: "La Copa Argentina y la Primera Nacional son dos torneos muy distintos. La B es una categoría muy complicada donde hay mucha paridad entre todos los equipos. Cada partido es muy difícil e independientemente del momento que venga el equipo con el que te enfrentas, encuentra alguna manera para poder complicarte, ya sea desde el juego, la motivación o el arbitraje", comentó en una entrevista con Deportes del Sur.

A su vez, Souto destacó la motivación que genera la Copa Argentina debido a su formato de eliminación directa: "La Copa Argentina es un torneo que motiva por ese contexto de jugar partidos mata-mata. Además, el club ya tiene una mística en la competición que al principio se decía que era por la camiseta amarilla, pero afortunadamente pudimos sacarnos de encima ese mito con la victoria en San Nicolás y demostramos que el club tiene esa mística. Nosotros intentamos trasladar ese ímpetu al torneo local, hoy nos quedan nueve finales y las tenemos que jugar como tal", afirmó el jugador.

En cuanto a la situación en la Primera Nacional, Temperley acumula 39 puntos y se encuentra a seis unidades de Deportivo Madryn, que ocupa el último lugar en la clasificación al Reducido. Con el margen de error cada vez más reducido, el equipo de Perazzo no puede permitirse más tropiezos en esta fase final de la temporada regular.

A pesar de las dificultades, Souto asegura que el grupo está unido y enfocado en su objetivo. "El grupo está muy bien, estamos trabajando con total armonía, salvo algunas circunstancias puntuales que ocurrieron a lo largo del año. El equipo siempre está predispuesto de la mejor manera y completamente unido con la cabeza puesta en el objetivo que tenemos todos. Hay una competitividad muy sana dentro del grupo donde todos nos alentamos mutuamente", destacó.

Sin embargo, el jugador también se refirió a las críticas que el equipo ha recibido en las últimas fechas: "Personalmente, yo no leo las críticas que hace la gente porque no quiero meterme eso en la cabeza. Hay mucha gente que a veces se olvida que detrás de los jugadores hay una persona y, quizás sin mala intención, pero te terminan afectando de alguna u otra manera. Nosotros somos los primeros que queremos ganar y que las cosas salgan bien, pero desgraciadamente hay veces que no se puede. Hay que dar nota de que estar en la cancha es mucho más complejo que estar mirándolo de afuera".

Por último, Souto expresó su preocupación sobre los arbitrajes, un tema que ha sido recurrente en las últimas jornadas. "No te voy a mentir, uno siempre termina teniendo miedo de los arbitrajes porque juegan un papel en la cabeza del jugador. Uno no quiere que le den, sino que quiere que se cobre lo que dice el reglamento y nada más. Hay que tratar de no pensar en esas cosas, pero se hace difícil. Ojalá que no se den situaciones como las que nos tocó vivir en los últimos partidos, pero no es algo que podamos controlar y prefiero centrarme en lo que depende de nosotros únicamente", concluyó.

Con la recta final del torneo en marcha, Temperley se enfrenta a la tarea de cerrar de manera sólida en la Primera Nacional mientras sigue soñando con un papel destacado en la Copa Argentina. Los próximos partidos serán cruciales para definir si el Gasolero logra revertir la situación y mantener viva la esperanza de un lugar en el Reducido.