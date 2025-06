Unánime respaldo a Cristina Kirchner de intendentes y del peronismo del Conurbano Sur

A través de sus redes sociales, el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, expresó su preocupación porque "este comportamiento judicial le está ocasionando un grave daño a la Democracia y a la República". "A Cristina primero intentaron asesinarla, la viven persiguiendo judicialmente y ahora directamente la quieren proscribir deteniéndola", recalcó.

En tanto, su par de Lomas de Zamora, Federico Otermín, expresó: "La fuerza de Cristina. No la pudieron comprar, no la pudieron quebrar, no la pudieron matar; ahora no la quieren en libertad, quieren avanzar con sus mascotas del poder. Se olvidan que el pueblo no olvida a quien no lo traiciona".

Nicolas Mantegazza, jefe comunal de San Vicente, sostuvo: "La persiguen porque no se arrodilló y porque eligió siempre al pueblo. Pero Cristina no está sola: la acompaña la historia y millones que no olvidan".

A pesar de su enfrentamiento con su hijo Máximo por la conducción del PJ bonaerense, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, también manifestó su apoyo a la expresidenta: "Las grandes mujeres y los grandes hombres del peronismo sufrieron persecución, exilio y proscripción. Lamentablemente, Cristina Kirchner no es la excepción".

Y Gastón Granados, de Ezeiza, tuiteó: "¡No van a poder! Quieren proscribir al peronismo otra vez, pero no van a silenciar la voz del pueblo. Defender a Cristina es defender la democracia".

Por su parte, Sergio Oyhamburú, secretario general de la CGT Regional Lomas, expresó que "con proscripción no habrá democracia en Argentina".

Uno de los documentos más duros fue el emitido por el Consejo del Partido Justicialista de Almirante Brown, que conduce el propio Cascallares, en el que expresa su "más enérgico repudio al accionar del Poder Judicial que impulsa la detención y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional".

"Este hecho constituye una afrenta a la Democracia y un nuevo hito en la historia de persecución al Peronismo y a sus líderes populares. Siempre ha sido el Peronismo la fuerza política que ha promovido la defensa de los intereses de los sectores populares y de la Nación", reza otro de los párrafos.

El documento concluye diciendo: "Es una maniobra que reviste una gravedad institucional sin precedentes. Deliberadamente el Partido Judicial aceleró los tiempos ni bien la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su candidatura a diputada por la Tercera Sección Electoral".