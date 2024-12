Vecinos reaccionan ante robos en Tres de Febrero

La intervención de transeúntes ante un ilícito en el distrito tiene un antecedente muy cercano: hace 5 días motochorros intentaron sustraerle una mochila a una mujer, y varias personas lograron reducir a uno de los delincuentes, al que dejaron en calzoncillos, hasta que llegó un patrullero.

El último hecho ocurrió en el barrio José Ingenieros, a 2 cuadras del cruce de las avenidas General Paz y Francisco Beiró, y a tres cuadras del barrio conocido como Fuerte Apache.

El robo sucedió el lunes por la tarde cuando una docente salió de la Escuela Secundaria 5 y fue sorprendida por un delincuente que, sin violencia y sin mostrar arma alguna, le robó su auto Renault Sandero rojo.

Según el parte policial, fue entonces que cuatro efectivos que estaban en la zona se acercaron para impedir el robo, pero no lo lograron debido a que el ladrón realizó "maniobras evasivas y se dio a la fuga".

En medio del tumulto, vecinos que presenciaron el hecho delictivo decidieron actuar y hasta con palos y un bidón de agua trataron de evitar que el sujeto se fuera con el auto, algo que tampoco lograron.

"El personal actuante priorizó la vida de la víctima y vecinos que se hallaban a escasos metros del rodado, dando alerta inmediata para realización de operativo cerrojo", detalló el parte.

Minutos después se informó que el vehículo fue hallado a cuatro cuadras del lugar, "sin faltantes en su interior, con rotura del guardabarros delantero derecho y sin ocupantes".

"Los policías no pueden abrir fuego porque sí, ellos observaron que el conductor de un vehículo estaba rodeado por varios hombres y mujeres pero, imagino, que ignoraban las circunstancias. Imaginate que se trataba de un malentendido o un engaño y que los delincuentes fueran los vecinos y no el automovilista, te repito, ellos no podían conocer toda la historia y en ese punto actuaron como debían", explicó un efectivo policial a un medio local.

La reacción vecinal ante los robos que se suceden en Tres de Febrero, tienen un cercano antecedente: hace 5 años golpearon de manera feroz a un delincuente que quiso robarle a una joven su mochila y durante la gresca lo dejaron en calzoncillos en plena vía pública.

El hecho sucedió el miércoles pasado en Loma Hermosa, en inmediaciones del cruce de la Ruta 8 y el Camino de Cintura: una cámara de vigilancia ubicada en la calle Brasil entre Río de La Plata y Lavalle logró grabar cuando motochorros sorprendieron a una mujer que caminaba por la vereda con su mochila. Allí comenzaron a forcejear, el agresor la tiró al piso, y ante los gritos desesperados de la joven, los vecinos salieron a socorrerla.