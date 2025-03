Vega: "No hicimos el laburo que teníamos que hacer"

El Mate tenía la intención de imponer condiciones en su estadio, pero el desarrollo del juego no fue favorable. Si bien en los primeros minutos logró mostrar su estilo, con el correr del partido perdió claridad y terminó adaptándose al ritmo del rival, lo que limitó sus opciones de ataque.

"Sacachispas no tenía muchas virtudes, pero nosotros no hicimos un buen partido. De local nos tenemos que hacer fuertes y nos costó bastante. No tuvimos circulación de pelota ni paredes. No hicimos el laburo que teníamos que hacer", expresó Vega tras el encuentro.

El mediocampista también remarcó la necesidad de corregir errores y no repetirlos en el futuro: "Hay cosas para corregir. Las dejamos pasar y seguimos cometiendo los mismos errores. Los primeros minutos fueron buenos, después quisimos jugar al ritmo de ellos, empezamos a tirar pelotazos y no es nuestro juego".

El empate dejó un gusto amargo en el plantel, que siente que perdió una oportunidad importante de sumar de a tres en su casa. Con bronca pero con la mirada en lo que viene, el equipo deberá ajustar detalles para volver a la senda de la victoria en el próximo compromiso. La próxima presentación será ante San Martín de Burzaco en condición de visitante.