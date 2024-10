Vergara, sobre los cambios en AFA: "Todavía no está nada dicho"

Oscar Vergara, presidente de Tristán Suárez y figura reconocida en el mundo del ascenso, compartió su postura sobre las modificaciones que se estarían evaluando en el fútbol argentino tras la reciente reelección de Claudio Tapia al frente de la AFA. Según el dirigente, las propuestas para el futuro de la Liga Profesional, incluyendo la posibilidad de sumar más equipos y anular los descensos, aún están lejos de ser definitivas. "Todavía no está nada dicho", aseguró, dejando en claro que el debate recién comienza y que las decisiones podrían tomar tiempo en definirse. "Honestamente, no estoy de acuerdo con que sumen más equipos que no tienen infraestructura para afrontar competencias profesionales", puntualizó.