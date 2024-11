Vivaldo: "Esperemos tener una bala más, lo merecemos por el esfuerzo"

El Flaco, que llegó para las últimas 14 fechas tras los ciclos de Pablo Vico y Juan Ignacio Brown, añadió que mantiene la esperanza de una oportunidad más: "Tengo fe de que podamos tener una bala más. Lo merecemos por todo el esfuerzo, pero si no, puedo mirar a todos los jugadores a la cara y agradecerles. Vinimos a cumplir un sueño que tenía forma de hazaña y estuvimos muy cerca". A su vez, destacó el compromiso del plantel y el club: "Estos chicos son maravillosos, el club es humilde pero nos dio todo. Estamos dolidos".

Vivaldo asumió en un momento complicado del torneo y logró sumar 18 puntos, lo que permitió llegar al desempate, aunque no alcanzó para evitar el descenso. Refiriéndose al último partido, reconoció que el equipo no tuvo el mejor primer tiempo: "No entramos a jugar una final, estábamos apurados e imprecisos. Corregimos en el segundo tiempo y estuvimos más cerca de lo que entrenamos". A pesar de no cumplir con el objetivo principal, el DT valoró los logros obtenidos: "Logramos muchas cosas, pero lo primordial era mantener a Brown en la categoría".

Durante su ciclo, Vivaldo estabilizó al equipo en un tramo complicado del campeonato, enfrentando rivales que "metían miedo", pero el equipo mostró entereza. "No me quiero olvidar de triunfos como el de Santa Fe o Salta, jugamos contra los que están arriba", recordó el DT, destacando los desafíos que superaron en las últimas fechas. También agradeció al entrenador de Rafaela, Iván Juárez, por sus felicitaciones, pero se lamentó por el desenlace: "Esta historia merecía terminar de otra manera".

Su paso por Brown de Adrogué, aunque breve, dejó huella, y ahora se abre un interrogante sobre el futuro. "Me hicieron sentir como en mi casa. Pablo Vico es un gran amigo y fue clave para que yo esté acá. Cuando llegamos, de 24 fechas sólo se había ganado un partido, y logramos revertir muchas cosas. El fútbol tiene estas cosas, a veces no te alcanza con hacer todo bien", concluyó Vivaldo, pidiendo disculpas a los hinchas por no haber podido evitar el descenso.