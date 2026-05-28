Qué es la dieta bíblica, la tendencia alimentaria que crece en Internet

El renovado interés también coincide con el crecimiento del movimiento MAHA (“Make America Healthy Again”), una corriente respaldada por sectores políticos estadounidenses que promueve cambios en los hábitos de consumo.

El “ayuno de Daniel”

Uno de los formatos más conocidos dentro de esta tendencia es el llamado “ayuno de Daniel”, inspirado en un pasaje del Antiguo Testamento. Se trata de una alimentación parcial de entre 10 y 21 días basada principalmente en legumbres, vegetales y cereales, con exclusión de carnes, lácteos, frituras y productos procesados.

13BIBLICAL-EATING-02-jzmw-superJumbo Influencers católicos difunden hábitos alimenticios inspirados en la Biblia y centrados en comidas naturales.

A diferencia de otras dietas, no busca restringir calorías ni generar descenso rápido de peso. Sus seguidores sostienen que funciona como una forma de “desintoxicación” alimentaria y espiritual.

Qué dicen los especialistas

Diversos estudios científicos encontraron beneficios asociados a patrones alimenticios similares. Investigaciones publicadas en revistas médicas detectaron mejoras en la presión arterial, el colesterol y algunos marcadores inflamatorios tras aplicar el “ayuno de Daniel” durante tres semanas.

Sin embargo, especialistas advierten que no existe un plan oficial avalado por autoridades sanitarias y recomiendan evitar prácticas extremas. La nutricionista estadounidense Marion Nestle consideró positivo consumir “una amplia variedad de alimentos relativamente poco procesados”, aunque señaló que el fenómeno también responde a necesidades emocionales y de pertenencia.

Los expertos coinciden en que una alimentación basada en vegetales y productos frescos puede ser saludable, siempre que mantenga equilibrio nutricional y cuente con supervisión profesional en casos específicos.