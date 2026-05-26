Comenzó a circular un nuevo servicio de colectivos entre Solano, San José, Mármol y Adrogué

Es el ramal C de la línea 514, que utiliza un tramo de la avenida Amenedo recientemente pavimentado, con una frecuencia de 12 inutos.
Comenzó a circular en el distrito de Almirante Brown un nuevo servicio de colectivos. Es el ramal C de la línea 514, identificado como Solano-Adrogué por Amenedo, que une San Francisco Solano, San José, José Mármol y Adrogué. Circula en un tramo por la avenida Amenedo, recientemente pavimentada en el barrio Santa Ana. Tiene una frecuencia de 12 minutos.
En el trayecto de Solano a Adrogué, circula por El Cóndor, Jorge, Belgrano, Bynnon, Santa Ana, avenida Amenedo, 25 de Mayo, Mitre, Echeverría, Amenedo, Lassarre, Bernardi, Erezcano, Mitre, Macías y Canale. En el regreso, va por Somellera, Rosales, avenida Espora, Bynnon, el contorno de la Plaza Bynnon, Toll, Erezcano, avenida Amenedo, Dorrego, Mitre, 25 de Mayo, Amenedo, Santa Ana, Bynnon, Belgrano, El Cóndor y Humberto Primo.
La línea 514, de jurisdicción municipal, es operada por Micro Omnibus Avenida Sociedad Anónima (MOA), perteneciente al grupo Doscientos Ocho Transportes Automotor (DOTA), que cuenta con 68 empresas y alrededor de 180 líneas de colectivos con 700 ramales. Una de las firmas en la que tiene participación mayoritaria es Expreso San Vicente Sociedad Anónima de Transportes (SAT), a cargo, entre otras líneas, de la 51, 74, 79, 177, 263, 370, 385, 388, 403 y 435.
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