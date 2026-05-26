Comenzó a circular un nuevo servicio de colectivos entre Solano, San José, Mármol y Adrogué

La línea 514, de jurisdicción municipal, es operada por Micro Omnibus Avenida Sociedad Anónima (MOA), perteneciente al grupo Doscientos Ocho Transportes Automotor (DOTA), que cuenta con 68 empresas y alrededor de 180 líneas de colectivos con 700 ramales. Una de las firmas en la que tiene participación mayoritaria es Expreso San Vicente Sociedad Anónima de Transportes (SAT), a cargo, entre otras líneas, de la 51, 74, 79, 177, 263, 370, 385, 388, 403 y 435.