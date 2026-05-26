De Misiones: quién es Tamara Rogouski, la nueva Miss Universo Argentina

Tiene 28 años, nació en Puerto Iguazú y fue elegida para representar al país en ña gala internacional que se desarrollará durante noviembre, en Puerto Rico
Tamara Rogouski nacida en Puerto Iguazú, Misiones, fue elegida como la nueva Miss Universo Argentina 2026 representará al país en el tradicional certamen internacional que se desarrollará en noviembre en Puerto Rico.
La coronación generó una fuerte repercusión en redes sociales y despertó interés por la historia personal de la ganadora. Rogouski tiene 28 años y cuenta con una trayectoria ligada al modelaje desde la adolescencia. Según contó, comenzó a trabajar en el mundo de las pasarelas cuando tenía apenas 12 años y desde entonces participó en competencias tanto en Argentina como en Paraguay.
Además de su carrera como modelo, es licenciada en Marketing y coach ontológica. También es mamá de una hija llamada Sophi, un rol que mencionó en varias oportunidades como uno de los motores de su vida cotidiana.
Tras conocerse el resultado final, la representante misionera se mostró emocionada y agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso. “Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso”, afirmó.
La joven se impuso durante una gala realizada durante la noche del lunes en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, donde participaron 31 candidatas provenientes de diferentes provincias.
Durante el certamen, también obtuvo el premio a “mejor rostro”, uno de los reconocimientos especiales entregados por la organización.
En su discurso, Rogouski eligió enfocarse en un mensaje dirigido a los jóvenes y habló sobre la importancia de confiar en los proyectos personales. “No esperen el momento perfecto, empiecen hoy”, expresó frente al público.
Con la coronación ya confirmada, la nueva Miss Universo Argentina comenzará ahora una etapa de preparación intensiva para representar al país en la competencia internacional, uno de los eventos de belleza más reconocidos del mundo.
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