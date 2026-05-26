De Misiones: quién es Tamara Rogouski, la nueva Miss Universo Argentina

E0cqIoC2v_1300x655__1 La nueva Miss Universo Argentina tiene 28 años.

Tras conocerse el resultado final, la representante misionera se mostró emocionada y agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso. “Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso”, afirmó.

La joven se impuso durante una gala realizada durante la noche del lunes en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, donde participaron 31 candidatas provenientes de diferentes provincias.

twitter Rogouski combina el modelaje con su profesión y la maternidad.

Durante el certamen, también obtuvo el premio a “mejor rostro”, uno de los reconocimientos especiales entregados por la organización.

En su discurso, Rogouski eligió enfocarse en un mensaje dirigido a los jóvenes y habló sobre la importancia de confiar en los proyectos personales. “No esperen el momento perfecto, empiecen hoy”, expresó frente al público.

Con la coronación ya confirmada, la nueva Miss Universo Argentina comenzará ahora una etapa de preparación intensiva para representar al país en la competencia internacional, uno de los eventos de belleza más reconocidos del mundo.