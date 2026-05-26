Milei : "Si hacemos un buen gobierno vamos a lograr la reelección"

Javier Milei confirmó que es “altamente probable” la visita del Papa a la Argentina

Milei también destacó el vínculo entre el Vaticano y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según explicó, la funcionaria mantiene diálogo tanto con Francisco, como con el nuevo pontífice e integrantes de la Curia romana vinculados a cuestiones sociales. “Está presentando el modelo de lo que estamos haciendo en Capital Humano, que es verdaderamente una cosa extraordinaria y que ha desatado admiración en gran parte del mundo”, aseguró.

mileiconleon1.jpeg El presidente Javier Milei y su hermana Karina, en el intercambio de regalos con León XIV.

Durante la charla, el Presidente defendió las medidas económicas implementadas desde el inicio de su mandato y enumeró indicadores que, según dijo, respaldan su gestión. “La economía está 11% arriba de cuando asumimos. Sé cómo terminar con la inflación. Venía al 300%, está en el 30%”, afirmó.

También reivindicó la baja de los piquetes y la reducción de la pobreza. “Dije que el que las hace las paga. De 9.000 piquetes pasó a cero y tenemos los índices criminológicos más bajos de la historia”, señaló. En la misma línea agregó que druante su gestión sacó "14 millones de personas de la pobreza”.

Consultado sobre la homilía pronunciada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 25 de Mayo, Milei negó haberse sentido atacado. “No me sentí ofendido ni atacado. Me parece que abre un diálogo y un debate, y eso es súper valioso”, expresó.

gabinete Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes en la Casa Rosada.

El mandatario también rechazó las críticas hacia el funcionamiento de las redes sociales y cuestionó el uso del término “terrorismo” para describir discusiones en plataformas digitales. “A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Terrorismo es cuando el Estado persigue personas o cuando ponen bombas”, sostuvo.

Además, reveló que tras el Tedeum encabezó una reunión de gabinete en la que analizó nuevas reformas vinculadas al mercado de seguros y la reducción del tamaño del Estado y en ese marco, el Gobierno trabaja en una nueva etapa de transformaciones económicas y regulatorias.

Sobre el final de la entrevista, Milei insistió en que su prioridad es “cumplir el contrato con los argentinos” y sostuvo que las reformas avanzan más lento de lo que quisiera por la composición parlamentaria. “Arranqué con una debilidad de origen muy fuerte en Diputados y en el Senado. Esta es la lógica del sistema institucional que los argentinos validaron”, concluyó.