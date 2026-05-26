Milei : "Si hacemos un buen gobierno vamos a lograr la reelección"

El Presidente aseguró que su continuidad dependerá de los resultados de gestión y sostuvo que el nuevo pontífice podría llegar al país en noviembre.
El presidente Javier Milei afirmó que buscará la reelección en 2027 solo si su gobierno logra los resultados esperados, aseguró que es “altamente probable” que el Papa León XIV visite Argentina en noviembre y defendió su gestión económica y respondió a las críticas del arzobispo porteño Jorge García Cuerva.
“Si nosotros hacemos un buen gobierno, nosotros vamos a lograr la reelección. Y si no hacemos un gobierno que no merece ser reelecto, no seremos reelectos”, sostuvo Milei en declaraciones a Radio Mitre al ser consultado sobre el escenario electoral del año próximo, al tiempo que evitó entrar en especulaciones políticas al afirmar que “Yo no compito contra otros espacios políticos, yo compito contra mí mismo, haciendo cada día un gobierno mejor”.
En otro tramo de la entrevista, el mandatario confirmó que el Gobierno trabaja en una posible visita oficial del Papa León XIV al país a la que consideró: “altamente probable, salvo alguna desgracia. La gestión del canciller Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en noviembre aquí, en la Argentina”.
Milei también destacó el vínculo entre el Vaticano y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según explicó, la funcionaria mantiene diálogo tanto con Francisco, como con el nuevo pontífice e integrantes de la Curia romana vinculados a cuestiones sociales. “Está presentando el modelo de lo que estamos haciendo en Capital Humano, que es verdaderamente una cosa extraordinaria y que ha desatado admiración en gran parte del mundo”, aseguró.
Durante la charla, el Presidente defendió las medidas económicas implementadas desde el inicio de su mandato y enumeró indicadores que, según dijo, respaldan su gestión. “La economía está 11% arriba de cuando asumimos. Sé cómo terminar con la inflación. Venía al 300%, está en el 30%”, afirmó.
También reivindicó la baja de los piquetes y la reducción de la pobreza. “Dije que el que las hace las paga. De 9.000 piquetes pasó a cero y tenemos los índices criminológicos más bajos de la historia”, señaló. En la misma línea agregó que druante su gestión sacó "14 millones de personas de la pobreza”.
Consultado sobre la homilía pronunciada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 25 de Mayo, Milei negó haberse sentido atacado. “No me sentí ofendido ni atacado. Me parece que abre un diálogo y un debate, y eso es súper valioso”, expresó.
El mandatario también rechazó las críticas hacia el funcionamiento de las redes sociales y cuestionó el uso del término “terrorismo” para describir discusiones en plataformas digitales. “A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Terrorismo es cuando el Estado persigue personas o cuando ponen bombas”, sostuvo.
Además, reveló que tras el Tedeum encabezó una reunión de gabinete en la que analizó nuevas reformas vinculadas al mercado de seguros y la reducción del tamaño del Estado y en ese marco, el Gobierno trabaja en una nueva etapa de transformaciones económicas y regulatorias.
Sobre el final de la entrevista, Milei insistió en que su prioridad es “cumplir el contrato con los argentinos” y sostuvo que las reformas avanzan más lento de lo que quisiera por la composición parlamentaria. “Arranqué con una debilidad de origen muy fuerte en Diputados y en el Senado. Esta es la lógica del sistema institucional que los argentinos validaron”, concluyó.
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