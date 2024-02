Adopciones Quilmes cierra sus puertas a nuevos rescates

La situación estaba espesa desde hacía algunos meses y así lo venían informando. A pesar de que realizaron diversas colectas, juegos, convenios con locales gastronómicos y demás para juntar fondos y de ese modo solventarse, no le encontraron la solución y no tuvieron opción que cesar con sus actividades por un determinado tiempo. Es por ello que hay muchísima consternación e indicaron que quienes quieran seguir ayudando, lo pueden hacer. Sin embargo, entienden que el bolsillo de la gente está pasando un muy mal momento y en consecuencia es que no pueden exigir mucho más.

El refugio anunció su cierre temporal, como ya lo hizo en otras ocasiones. Lo cierto es que ahora deben un millón y medio de pesos y expresan su malestar por no poder seguir rescatando mascotas. Para colmo, quienes agarran un perro o un gato de la calle y no lo pueden mantener, o muchos que adoptan y después no lo quieren, a modo de descarte lo llevan a la puerta de Adopciones Quilmes y lo dejan a la deriva para que ellos se hagan cargo.

Lamentablemente, cuando llegan a esta instancia, los animalitos están maltratados, desnutridos o enfermos, por lo que necesitan internación veterinaria, cuidados especiales y eso aumenta la deuda que tienen con los profesionales médicos. Todo eso hizo que el vaso rebalse y deban tomar esta medida que es realmente preocupante, aunque realmente no hay más opciones, ya que tampoco cuentan con el aporte del Estado.

“Hoy nos toca a nosotros decir hasta acá llegamos. Vamos a cerrar nuestras puertas a rescates. Tenemos 1.500.000 pesos en deudas, no podemos seguir. No tenemos ayuda estatal, no sabemos cómo vamos a pagar y tenemos muchos casos graves”, indicaron en un comunicado a través de sus redes sociales.

“Sabemos que económicamente todo el mundo está mal, por ese motivo dijimos que hasta acá llegamos. Pedimos perdón a todos esos pobres animales que quedarán sin rescate”, agregaron con muchísimo pesar.

De todos modos, siguen trabajando puertas adentro para darle una mejor vida a todos los perros y gatos y piden que las personas se acerquen a adoptar para poder darles una familia y mejor vida. De hecho, próximamente harán un sorteo de útiles escolares y para ello están cobrando un bono contribución de 900 pesos.

Cabe aclarar que quienes quieran se pueden asociar al refugio para ayudar de manera mensual y quienes quieran hacer su aporte económico, lo pueden hacer a través del alias refugio.amor.vida de Banco Comafi, o Alfa.dog.cat.aq en Mercado pago.