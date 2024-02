Advierten que pacientes abandonan las consultas con psicólogos y psiquiatras

Al respecto, la psicóloga, Alicia Stolkiner explicó que “en lo que respecta a prepagas y obras sociales, los honorarios de los profesionales han quedado bastante bajos, lo que puede influir en el tiempo y calidad de la atención y en la cantidad de pacientes que atienden. En cuanto al sistema privado, hay una situación que suele darse entre paciente y psicólogo que es la negociación de los honorarios para que no se pierda el tratamiento”.

Según la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires asigna como “valor ético” o de referencia un monto de 8.400 pesos. Sin embargo, en los consultorios, los profesionales ponen un valor acorde al que pueden pagar sus pacientes. El norte es que no abandonen la terapia.

“Quienes trabajamos de manera particular deberíamos cobrar eso; la idea es que todos los psicólogos y psicólogas estemos bajo la misma óptica. El tema es que se trabaja con distintos pacientes y, a veces, se puede plantear este nuevo escalafón pero, hay otras veces que queda un poco alto respecto del honorario con el que se venía trabajando por lo que se hacen arreglos con cada paciente en particular para continuar las sesiones”, aclaró Celeste Pérez Ghio, licenciada en Psicología (UBA), a la Agencia.

En tanto, en diálogo con la Agencia, Belén Paniagua, agregó: “Con los aumentos que hubo en los últimos meses tuve varios pacientes que no podían afrontar el pago de la terapia o que necesitaban de forma complementaria asistir con un psiquiatra y no podían hacerlo porque es más costoso. Muchos optaron por atenderse en una obra social, otros decidieron dejar la terapia por no querer contar de vuelta su historia a otro profesional y, con aquellos que no pueden acudir al psiquiatra, se los deriva al hospital público o tratan de seguir únicamente con su tratamiento psicológico lo que afecta su salud porque con la psicología sola no alcanza”.