Romanella Rodríguez trabajaba desde hacía un año en el local ubicado en la intersección de 103 y 4, y aseguró que su jefe la insultaba y la denigraba. Hasta que el 4 de enero, las cosas pasaron a mayores. Al respecto, indicó que su jefe esperó que bajara la persiana, la llamó para que fuera al fondo del comercio, la tomó de los brazos, bajó sus pantalones y le mordió el cuello intentando besarla. “Si bien me decía insultos y que estaba enamorado, nunca pensé que iba a pasar lo que sucedió luego de decirle que tenía novio, aunque comencé a sospechar el día anterior cuando me hizo llorar con los insultos y me pegó una cachetada”, recordó.

El ataque fue tan violento que a Romanella le provoca un nudo en la garganta a la hora de recordar el hecho, pero igual tomó impulso y describió: “El es un hombre grandote y me dio un empujón que me tiró a la mesa en la que se hacen los panes. Me tomó los brazos con una mano y con la otra me bajó los pantalones y la ropa interior. Luego me mordió y me pegó un cabezazo producto del forcejeo hasta que paró. En toda esta situación me gritaba te voy a matar”.

Posteriormente, el dueño de la panadería se calmó y la convenció de llevarla a su casa en su automóvil. “Aún estaba asustada, no sabía qué hacer, no le decía nada, mientras él me quería convencer que no le cuente nada a nadie”, puntualizó. Sin embargo, las advertencias no lograron callarla y le comunicó a su familia lo que pasó. Al día siguiente, realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Berazategui y la causa comenzó a ser tramitada en la Fiscalía 8 de Quilmes.

Allí concurrirá hoy a exigir el cambio de carátula porque “figura como lesiones leves e intento de abuso sexual”. Y remarcó que solicitarán que pase a ser “acoso sexual, secuestro y lesiones, además, queremos que lo detengan y pague por lo que me hizo. Hasta ahora está libre