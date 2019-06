Los flamantes vehículos ya están recorriendo los barrios para reunir los materiales reutilizables, como cartón, papel, aluminio, nylon y botellas, tanto de plástico como de vidrio, que separan los vecinos y que son destinados a los Eco Puntos.

Durante el acto de entrega, que se realizó en el playón de la Municipalidad de Berazategui, el intendente local, Juan Patricio Mussi, recordó cómo surgió la iniciativa: "Estaba andando en bici y me crucé con ellos y les consulté: ‘¿cuánto caminás por día?’ Y me dijeron: ‘15 km, a veces más y a veces menos’. Y entonces, entre otras ideas apareció la de las bicicletas, para que no tengan que hacer tanta fuerza como con el carro".

Asimismo, el jefe comunal manifestó que la idea puede ser "criticada, y quizá podrá ser mejor, pero en Berazategui nos pusimos a hacer algo, a movernos, no nos quedamos quietos ante el problema de la basura. Seguro la idea podrá mejorarse con el uso y con lo que nos digan los trabajadores".

Luego, el presidente del Concejo Deliberante local, Juan José Mussi, señaló: "La feliz idea del intendente-Juan Patricio Mussi-de armar esto me parece bárbaro, y es para hacer un Berazategui más lindo. Necesitamos desde chicos, desde la escuela, concientizar a los vecinos para mantener la limpieza".

En tanto, el secretario de Organizaciones No Gubernamentales del Municipio, Marcelo Benedetti, destacó que "ahora, 74 bicicletas ya están recorriendo Berazategui y llegarán a 100 en poco tiempo, algo que permite un trabajo más fácil y ágil".

Además, durante la jornada se presentó el primer botellón para que los vecinos dejen sus botellas y tapitas para reciclar. Este gran cesto estará ubicado en la peatonal de Avenida 14 y 147. Posteriormente se sumarán otros 9 más en plazas y escuelas.

ADEMÁS:

Berazategui: casi 5 mil corredores en la prueba atlética "Día del Vidriero"

Bera Recicla

Desde la comuna mencionaron que ya muchos berazateguenses ya están separando plástico, cartón, aluminio, vidrio, nylon y papel para su reutilización. Aquellos que quieran sumarse, solo deben colocar estos elementos en bolsas o cajas en la puerta de sus casas para que los recolectores los lleven, o acercarlos al Ecopunto más cercano a su barrio.

Es un espacio que funciona en una entidad barrial, como por ejemplo clubes y sociedades de fomento, donde se realizará el acopio, la clasificación y todo el proceso previo al tratamiento de los materiales recuperados. Además, durante el día, cualquier vecino podrá acercarse a dejar sus bolsas con materiales separados.

Cabe destacar que los Eco Puntos están en barrios como Argentina, Los Manzanos, El Progreso, Comandante Ramos, Almirante Brown, Pueblo Nuevo, Buenaventura, Río Encantado, La Maquinita, Gutiérrez, Berazategui Centro, Barrio Once, Bloque de Esperanza, Barrio Nuevo, Kennedy Norte y Sur, Plátanos Norte, Nuevo Milenio, El Sol y 3 de Junio.