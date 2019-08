El caso de Indio -se llama de esta manera debido al fanatismo que tienen sus padres por el reconocido cantante Indio Solari- trascendió el 17 de enero de este año cuando, luego de cinco meses de permanecer internado, logró recibir el alta justo en el cumpleaños número 70 del ídolo. Y como era de esperarse, durante la celebración no faltaron sus canciones, tanto de su época de Los Redonditos de Ricota como los de su etapa solista.

El cumple de Indio

Milagro, luchador y héroe fueron las palabras más pronunciadas durante el emotivo festejo que se llevó a cabo en un salón de fiestas de Berazategui Centro.

Allí Laura Pereyra y Mariano -la mamá y el papá- manifestaron su alegría y agradecimiento a todas las personas que ayudaron a que su hijo se sobrepusiera de su nacimiento prematuro y de su fascitis necrotizante, es decir, de una necrosis de la piel en la zona de la ingle.

En diálogo con POPULAR, Laura manifestó "una emoción inmensa" al ver un "océano de gente que lo ama. Es un mini Indio Solari. Nadie puede convocar hasta los médicos como él lo hizo en el salón". Y fue así, ya que dijeron "presente" su cirujano, Jorge Luis Gallardo; su pediatra, Gonzalo Carlino; hasta sus enfermeras Andrea, Carmen y Susana de la Clínica del Niño de Quilmes.

En tanto, reveló que con el festejo del primer año de vida de Indio, "tocamos el cielo con las manos, no queríamos que terminara. Les agradecí mil veces a los médicos que vinieron porque sin ellos Indio no estaría vivo".

La misma sensación tuvo su padre, Mariano García, cuyo rostro de alegría era muy evidente. "No lo puedo creer todavía, esto es un verdadero milagro. No tengo voz, no puedo hablar de la emoción que tengo", dijo.

Indio, junto a algunos de los regalos que recibió en su primer añito. Indio, junto a algunos de los regalos que recibió en su primer añito.

Asimismo, su cirujano, Jorge Luis Gallardo, definió al homenajeado como "un verdadero luchador. Nosotros no hubiéramos podido hacer nada sin su fuerza y sin la ganas de la familia".

En tanto, Susana, una de las enfermeras, coincidió con el cirujano y destacó que "nos hicimos más fans del Indio Solari por ellos. Durante todos los meses que permaneció internado, los padres le ponían su música para que escuchara".

Como bien dice una canción de los Redonditos de Ricota, "el que abandona no tiene premio", el pequeño Indio García lo supo desde el primer momento. Le ganó a la muerte y ahora puede festejar.