Berazategui: las líneas 159 y 219 retoman su recorrido por Bemberg

La decisión de no circular por la traza mencionada fue tomada por los choferes quienes afirmaron que no podía maniobrar de manera correcta debido a la gran cantidad de autos estacionados en espacios no permitidos.

A raíz de esto, el Municipio de Berazategui, mediante su área de Tránsito, comenzó a hacer respetar la normativa y a labrar infracciones a aquellos conductores que no la respetarán.

Los cambios

Cabe destacar que el 1ro. de diciembre, MOQSA modificó el recorrido de los ramales 3 Rojo, 3 Negro y L Roja Pueblo Nuevo, que hasta esa fecha ese realizaba por Lisandro de La Torre-Av. Bemberg su ruta y lo reemplazó de la siguiente manera: Lisandro de La Torre, doblan en calle 53 hasta calle 149 para retomar Avenida Bemberg.

Finalmente, el lunes pasado, hubo acuerdo entre los vecinos y los dueños de la empresa y, a partir del hoy, ambas líneas retomarán su antiguo recorrido por Avenida Otto Bemberg hacia Barrio Marítimo.

Sin embargo, precisaron que se determinó un leve cambio: en vez de retomar la Bemberg por calle 156, los micros circularán por la calle 154. Entonces, con esto, el circuito completo quedó establecido por Lisandro de la Torre, Calle 53, Calle 154 y Avenida Otto Bemberg, su ruta.

