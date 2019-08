No importa si es delante o detrás de escena, ella siempre se muestra agradecida a la gente por el cariño que recibe desde hace muchos años. Y así se lo hizo saber a POPULAR, a quien le transmitió que "hay personas que crearon un grupo de Facebook" vinculado a su vida artística.

Sobrina de la actriz Elcira Olivera Garcés y del autor Abel Santa Cruz, y prima hermana del gran Leonardo Favio, ella misma reconoce que no quería saber nada con respecto al mundo del espectáculo. De hecho iba a estudiar psicología pero, por esas llamativas casualidades de la vida, se transformó en actriz y escritora de la noche a la mañana.

Cómo comenzó todo

Liliana recordó que todo comenzó con la película La Familia Hippie, protagonizada por Palito Ortega y Angel Magaña, dirigida por Enrique Carreras y guionada por su tío Abel Santa Cruz. "Yo no quería saber nada con la actuación, pero mi tío estaba buscando una chica de entre 16 y 17 años y que sea gordita. En ese entonces, no había actrices de esa edad gorditas, y las que eran así ya eran grandes. Así que me probaron y quedé", comentó con entusiasmo.

Creyó que todo iba a quedar en eso hasta que recibió el llamado de Guillermo Bredeston para convocarla para una nueva tira: "Con ese vozarrón que tenía me habló de la propuesta y yo no le creí, dije que se dejara de embromar y luego le corté. Luego me habló mi tío y me dijo que verdaderamente era Guillermo Bredeston. Casi me llevan de los pelos. Desde ese momento, nunca dejé de trabajar".

Con una humildad que llega al alma, afirmó que, si bien trabajó con grandes actores, como Angel Magaña, "aprendí mucho de actores que por ahí no son muy reconocidos. De ellos aprendí que siempre hay que caminar hacía al escenario".

Tal vez sea eso que la mantiene inquieta, activa, trabajando en teatro y televisión. A propósito, explicó que "estamos con la obra de teatro ‘Espantosa’ donde actúo con Gustavo Urtizberea. Además estoy escribiendo historias para Televisa". Una de las últimas que presentó es una que escribió en 1976 y que, se puede decir, fue creada con mucha premonición. "Se trata de un hombre ya grande, que trabaja de cantante, y que tiene hijas y nietos. De un día para el otro decide transformarse en mujer. Esa historia la escribí en el 76 y ahora se puede decir que es muy actual", mencionó.

Su carrera internacional no se queda solamente en la escritura ya que hace poco actuó en teatros de Nueva York, Estados Unidos, donde consideró que "hay mucha disciplina" al tiempo que señaló que "hay obras que comienzan desde muy temprano, desde las 10 de la mañana".

Finalmente, destacó la movida cultural de Berazategui: "Es muy fuerte toda la oferta cultura que hay acá y en el Sur del Gran Buenos Aires. Cuando me mudé acá, en 1979, había vecinos que no conocían el teatro, pero ahora lo tienen cerca. Hay mucho potencial, por suerte".

Le va mejor en el exterior que en nuestro país

Como ocurre muchas veces, Liliana Benard no es profeta en su tierra y le va mejor en el exterior. Actuó en teatros de Estados Unidos y escribe para señales internacionales como Televisa y Tv Azteca, ambas de México. Consultada por este tema, declaró que "ya no hay espacio para los autores en la televisión nacional".

Y lo argumenta al declarar que "si vos ves las ficciones que están en el aire, ponen que la idea es la del titular de la productora, o la productora en sí. Ellos tienen gente que trabaja a destajo".

Asimismo, contó que "escribo muchas cosas para el exterior. Televisa ya tiene muchas cosas mías. En el exterior tiene más en cuenta a los autores".

En tanto, se mostró preocupada por la situación laboral en la televisión. "Es una lástima que las cosas estén complicadas, sobre todo para los jóvenes. Es algo que viene desde hace algunos años este problema", analizó la actriz.

Posteriormente, dio su opinión con respecto a las series que realizan Netflix y otras productoras de contenidos: "Me parece algo muy positivo que esto suceda. Y como escritora, me gusta porque cada capítulo tiene un principio, un desarrollo y un final, y que también se tiene en cuenta una coherencia entre los capítulos".

Después, recomendó a aquellas personas que "no encuentran trabajo de aquello que quieren, que no abandonen su sueño, pero que también hagan otra cosa y que le pongan el mismo empeño".

Liliana Benard acaba de cumplir 70 años. Con muchos premios, reconocimientos y trabajos, sin dudas es una de las personalidades más importantes del espectáculo argentino. Simpatía, talento y amor por el espectáculo son los factores para que esta artista siga cosechando éxitos y el cariño de su gente que la sigue a lo largo de su carrera.