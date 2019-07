Se entregaron diplomas a 10 centros de alfabetización y a 3 comisiones de alumnos de la Diplomatura en Educación Popular que forman parte de la iniciativa. Y, además, se inauguró el Centro 110 en la ciudad. De la actividad participó el candidato a intendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi.

Desde la comuna, señalaron que la Campaña de Alfabetización -que desde 2017 trabaja para lograr un Berazategui plenamente alfabetizado- sigue creciendo y que, por eso, se realizó un reconocimiento al trabajo que se lleva adelante en algunas instituciones que reciben a alfabetizadores y alfabetizandos.

En relación a la campaña, el también titular del Concejo Deliberante, Juan José Mussi, consideró entusiasmado que "no debe haber acto más lindo que éste, donde vemos a los que tienen ganas de educarse y a los que tienen ganas de ayudar sin pedir nada a cambio. Eso es solidaridad".

Avance a pesar de la crisis

"Entre todos tenemos que hacer lo imposible para que llegue a cada vez más gente. Ustedes saben que hay vecinos que no quieren decir que no sabe leer y escribir, y hay que ir a buscarlos para hacerles entender que esto es una puerta que se abre. Como me dijo una vez un vecino que se alfabetizó: ºSiento que estaba ciego y de repente recuperé la vistaº", remarcó.

Asimismo, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Berazategui, Federico López, quien también se acercó a compartir el reconocimiento, comentó que el programa en cuestión "se ha esparcido por todo el territorio y lo ha hecho incluso con una coyuntura socioeconómica compleja".

Además, el funcionario municipal analizó que "si bien el objetivo de una ciudad plenamente alfabetizada todavía no se ha alcanzado, lo importante es poder seguir sosteniéndolo y llevándolo adelante para que quienes no hayan accedido al derecho a ser alfabetizados, puedan tener esa oportunidad".

Una de las alfabetizadoras reconocida fue Vanesa Quesada, vecina del barrio Sarmiento, quien abordó su experiencia personal con la iniciativa: "Formo parte del programa Hacemos Futuro, que en su momento fue el Ellas Hacen, y gracias al FINES pude terminar la secundaria; de alguna manera esto me impulsó a sumarme. No es una tarea sencilla, todos tienen personalidades y problemas distintos, pero acá nosotros también aprendemos de ellos".

Quienes quieran ser parte como alfabetizadores o conozcan a alguien que quiera alfabetizarse, pueden comunicarse con el Centro de Atención al Vecino municipal (CAV), llamando telefónicamente al 0800-666-3405, todos los días de 8 a 20. Luego, los encargados de la Campaña de Alfabetización Municipal se pondrán en contacto con el interesado.

También, los interesados en sumarse cuentan con la posibilidad de obtener más información sobre la Campaña Municipal de Alfabetización, en berazategui.gob.ar/alfabetizacion.