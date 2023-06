Berazategui: se organizaron para agarrarse a trompadas

Las trifulcas conmocionaron a los vecinos berazateguenses que caminaban tranquilamente por la Avenida 14 y por los alrededores de la Plaza Ducilo, ya que son lugares altamente concurridos a toda hora.

Nada pudieron hacer para separar a los adolescentes que estaban en un estado completamente violento, por lo que pidieron asistencia al 911 para que se hicieran cargo de la situación y así dar por finalizada la gresca.

Sin embargo, esto trajo algunas complicaciones para los uniformados.

La pelea se organizó públicamente en redes sociales y los jóvenes se llamaban para arreglar los asuntos. Así fue como fijaron dicha peatonal como punto de encuentro y se reunieron al menos 30 estudiantes, entre hombres y mujeres, todos menores de edad, que cursan el último año del secundario.

Quienes estaban al costado formaron un círculo a modo de ring y filmaron la secuencia, quedando reflejada ante las cámaras la violencia desmedida e injustificada con la que se movieron.

Segundos más tarde, los oficiales de la Estación de Policía de Berazategui llegaron y empezaron a dispersar los grupos, que para esa instancia ya eran varios. En total, según lo que se observa, fueron tres peleas en las que se dieron todos contra todos.

En consecuencia, pudieron calmar las aguas y esperar a que todos se fueran lo más rápido posible hacia sus respectivos hogares y que la batalla no continuara en otro lado. Lo que no sabían era que, en otro punto de Berazategui, diversos grupos estaban siguiendo el mismo camino.

En Plaza Ducilo, al menos 40 alumnos se habían juntado para pelearse. La media de edad iba de 13 a 17, sumado otro chico que tiene 20. Esta trifulca fue más grave, ya que a uno de los involucrados se le secuestró un arma blanca, una vez llegados los uniformados de la Estación de Policía de la ciudad.

Detenidos y liberados

Además, detuvieron a una decena de jóvenes y les labraron actas por "Resistencia a la autoridad".

Luego, por pedido de la Fiscalía que tiene a cargo el Doctor Weinstein, fueron entregados a sus padres.

Lo cierto es que el resultado de la jornada fue realmente lamentable por todo lo ocurrido. Las batallas campales que fueron pronosticadas por redes a la vista de los mayores, no lograron ser desarticuladas en la previa. Lo único rescatable es que no hubo heridos de gravedad, solo algunos moretones y que con el cuchillo secuestrado no lastimaron a nadie.