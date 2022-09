Cocinera quilmeña, entre los mejores del mundo

Su nombre es Ailín Fogwill y tiene 32 años. Nació en Quilmes y se crió a pocas cuadras del Sanatorio Modelo, donde aún vive parte de su familia. En su adolescencia, decidió mudarse al Golfo San Matías, en Río Negro, donde vivían sus abuelos, porque amaba la playa. Ellos tenían un local gastronómico y podría pensarse que eso fue lo que originó su interés por la cocina, pero, según le contó a El Quilmeño, no fue así.

“Yo iba a la Escuela Agropecuaria y teníamos Producción Animal y Vegetal. Hacíamos escabeches, mermeladas o caramelos. Esa era la materia que más me gustaba”, aseguró. Y agregó: “Mis abuelos tenían una panadería cuando me fui con ellos, pero ahí todavía no me daba cuenta que me gustaba la gastronomía”. Recién se le despertó la chispa años más tarde, cuando decidió arrancar a estudiar.

“Me anoté en un taller de cocina y emprendimiento y después estudié las carreras de Panadería, Pastelería y cocina Profesional”, soltó. Una vez que estuvo recibida en todas, siguió perfeccionándose y estudiando. De hecho, actualmente está cursando Periodismo Gastronómico y próximamente hará lo mismo con el curso de Turismo Gastronómico, ya que sueña con ser influencer en dicha área.

Pero la historia no termina acá. Con el afán de seguir trabajando de lo que amaba, comenzó a meterse en el Encuentro Bioceánico Hispano Latino de Gastronomía (ENBHIGA) porque sentía que podía mostrar allí sus habilidades.

“Me empiezo a meter en ENBIGHA, que son encuentros que se dedican a hacer promoción de turismo y gastronomía. Ellos iban a diferentes puntos de la Patagonia y nosotros cocinábamos con los recursos de esos lugares: pescados, mariscos, corderos, hortalizas”, indicó. Y gracias a sus propuestas innovadoras, fue seleccionada para viajar a Perú.

Su especialidad son los pescados, e inventó el pancho de langostinos, propuesta totalmente inédita dedicada a aquellos niños que no salen de su zona de confort en los puestos de comida rápida. Sin embargo, ama la panadería. Además, le dejó un tip a la gente que se anima a cocinar para que no fallen. “Yo recomiendo que a los panes les den el tiempo que tienen que tener. Hay personas que van a tomar clases y me dicen que no les salen las recetas. Para que te salga, sobre todo en panadería, tenés que esperar sí o sí los tiempos necesarios”, dijo.

Por último, tiene como objetivo volver a la ciudad en la que nació para abrir su propio local e instalarse. “Mi idea a futuro es ponerme un bodegón en Quilmes y otro en Las Grutas. Ahora no puedo porque estoy con muchos viajes, pero de acá a cinco años lo quiero tener”, comentó Ailín.